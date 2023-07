Netflix, Roku, SunPower, Au-delà de la viande et plus

Des emballages de produits à base de plantes de Beyond Meat Inc., Beyond Burger et Beyond Sausage, sont exposés dans un supermarché de Katwijk, Pays-Bas, le 19 novembre 2020.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce avant commercialisation.

Roku — Le fournisseur de streaming a grimpé de 2 % avant la cloche d’ouverture. Un jour plus tôt, la société a annoncé un partenariat avec Shopify pour permettre les achats directement à partir de Roku TV.

Au-delà de la viande — L’alternative végétale à la viande a ajouté 2 % mercredi matin. La société a déclaré mardi que son produit de steak se développerait pour être maintenant vendu dans environ 14 000 magasins à travers les États-Unis, y compris Whole Foods et Wegmans. Les actions de Beyond Meat ont bondi de 4% lors de la session précédente.

Sun Power – La société d’énergie solaire a grimpé de près de 6% dans les échanges avant commercialisation après une mise à niveau de Raymond James, qui a déclaré que la récente faiblesse du titre était « excessive ».

Carvana – Le détaillant automobile a grimpé d’environ 2% après une mise à niveau de JMP pour surperformer mercredi matin, l’analyste Nicholas Jones notant que la société pourrait être sur le point de reprendre la croissance grâce à un EBITDA « positif durable ».

Netflix – Le géant du streaming a ajouté 0,4% mercredi matin après qu’UBS a augmenté son objectif de prix sur Netflix à 525 $ par action, ce qui implique une hausse de près de 20%. Netflix publiera ses résultats trimestriels le 19 juillet.

Holly Inc. — La société de pièces automobiles a bondi de plus de 15 % après une mise à niveau pour acheter auprès de Bank of America, citant l’amélioration de la dynamique des ventes et un meilleur approvisionnement. JPMorgan Chase fait passer les actions de neutres à surpondérées.

Stellantide – Le constructeur automobile a gagné 2% après une mise à niveau pour acheter auprès de Bank of America, qui a déclaré que la société pourrait bénéficier de ses pairs grâce à une large exposition aux États-Unis