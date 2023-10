Netflix revient en mode croissance

Netflix corrige le Excellente correction Netflix.

Il fut un temps, il y a bien longtemps en avril 2022, où Netflix signalait une perte de 200 000 abonnés. La société prévoyait qu’elle perdrait 2 millions d’abonnés supplémentaires au deuxième trimestre de cette année-là, un chiffre qui s’est finalement élevé à environ 1 million lorsque Netflix a annoncé ses résultats réels trois mois plus tard.

Ces pertes ont provoqué dans le paysage médiatique des ondes de choc qui se font encore sentir aujourd’hui. Les investisseurs se sont aigris du secteur du streaming par abonnement. Des rivaux tels que Disney et Découverte de Warner Bros. a commencé publiquement à privilégier la rentabilité plutôt que la croissance du nombre d’abonnés. Les actions de Netflix ont chuté d’environ 60 % au cours des prochains mois. À un moment donné, les dirigeants des médias et les journalistes ont commencé à qualifier ce changement de sentiment de « grande correction de Netflix ».

Mais cette époque est désormais révolue. Netflix a publié des résultats du troisième trimestre qui mettent définitivement fin à ce chapitre, ouvrant la voie à une nouvelle ère de croissance. Soutenu par une répression mondiale du partage de mots de passe et un niveau financé par la publicité (6,99 $ par mois aux États-Unis) 55 % moins cher que son forfait standard, Netflix a ajouté près de 8,8 millions d’abonnés au cours du trimestre, dépassant les estimations de Wall Street. C’est plus que ce que la société a ajouté au cours d’un trimestre depuis le deuxième trimestre 2020, lorsque Netflix a gagné 10 millions d’abonnés au début de la pandémie de Covid.

Netflix prévoit également que la croissance du nombre d’abonnés au prochain trimestre sera similaire à celle du deuxième trimestre, à plus ou moins « quelques millions ».

« La plus grande surprise pour moi, ce sont les perspectives de croissance du nombre d’abonnés au quatrième trimestre », a déclaré Mark Mahaney, analyste d’Evercore ISI.

En savoir plus: Netflix se penche davantage sur les programmes sportifs

Pendant une grande partie de 2022, il semblait que Netflix avait besoin d’un récit de croissance. La société a lancé un service de jeux vidéo et a tenté d’amener les investisseurs à cesser de s’inquiéter de la croissance du nombre d’abonnés. En novembre, il a présenté son niveau de publicité moins cher – un produit que Netflix espérait qu’il serait attrayant pour ceux qui partageaient historiquement des mots de passe et ne payaient rien.

« Nous nous concentrons de plus en plus sur les revenus comme principale mesure du chiffre d’affaires », a écrit Netflix dans sa lettre aux actionnaires sur les résultats du troisième trimestre 2022. « Cela deviendra particulièrement important d’ici 2023, à mesure que nous développerons de nouvelles sources de revenus comme la publicité et le partage payant, où l’adhésion n’est qu’un élément de la croissance de nos revenus. »

Les revenus de Netflix ont augmenté de près de 8 %, à 8,54 milliards de dollars pour le trimestre. La société prévoit que ses revenus augmenteront de 11 % au quatrième trimestre, pour atteindre 8,69 milliards de dollars.

Il s’avère que la croissance du nombre de membres a effectivement repris. Les investisseurs semblent une fois de plus considérer Netflix comme une opportunité de croissance. Les actions ont bondi de 12% après les heures d’ouverture.

Cela ne veut pas dire que Netflix efface de l’histoire la Grande Correction Netflix. Même avec le bond de mercredi après les heures d’ouverture, les actions Netflix se négocient autour de 390 $. C’est loin du niveau de 690 $ par action atteint en octobre 2021.

Pourtant, il est désormais clair que Netflix est entré dans un nouveau chapitre. On ne sait pas exactement combien de temps durera la répression du partage de mots de passe pour croître au cours des prochains trimestres. Netflix avait précédemment estimé qu’environ 100 millions de foyers partageaient des mots de passe, mais on ne sait toujours pas combien de ces moochers s’abonneront réellement à leurs propres comptes – et pour combien de temps.

Il est peut-être trop tôt pour crier victoire, mais il n’est pas trop tôt pour dire que Netflix a évité la défaite.

REGARDER : Les perspectives de croissance des abonnés de Netflix au quatrième trimestre sont une « grande surprise », déclare l’analyste d’Evercore