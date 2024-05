Netflix révèle le premier aperçu officiel de Liam Hemsworth dans « The Witcher »

Fans de la série Netflix Le sorceleur étaient naturellement en colère lorsque la star principale Henry Cavill a annoncé son départ pour être remplacé par Liam Hemsworth.

Hélas, cela se produit, mais à en juger par le teaser « premier aperçu » récemment publié pour la saison à venir, notre confiance en Hemsworth a été légèrement renforcée. Certes, nous ne voyons pas sa version de Geralt de Riv faire autre chose que de se tourner vers la caméra d’une manière suffisamment maussade et menaçante, mais c’est un début.

Hemsworth, dont le frère aîné Chris est très connu parmi les fans de Marvel, a joué dans des rôles tels que Jour de l’Indépendance : Résurgence, The Expendables 2et Les jeux de la faim franchise, tout en décrochant des rôles dans les deux Voisins et À la maison et à l’extérieur à la télé – sympa !

Pourtant, Henry Cavill s’est avéré incroyablement populaire pendant son passage dans The Witcher, et nous sommes toujours tristes de le voir partir. Il ne reviendra pas non plus à ce qui est sans doute son rôle le plus reconnaissable en tant que Superman, puisque DC redémarre actuellement l’univers DC sous la direction de James Gunn. Gunn dirige également le prochain Superman film avec David Corenswet dans le rôle principal.

Pourtant, Cavill a réalisé ce qui est sans aucun doute l’un des mouvements les plus cool avec Mission Impossible : Retombéesc’est ‘rechargement du bras’donc au moins nous avons ça.