Netflix révèle de nouvelles séquences de “jeu de calamars” lors de l’événement des fans de Tudum

Les fans de Squid Game ont eu une surprise le week-end vendredi lorsque Netflix a publié une scène inédite de la première saison de l’émission coréenne très populaire sur un tournoi mortel axé sur les jeux pour enfants. Le clip clôturait une présentation d’une demi-heure présentant l’ardoise coréenne de Netflix – les aperçus ont lancé le deuxième événement mondial annuel des fans Tudum du service de streaming.

Samedi devrait apporter beaucoup plus de premiers looks, de bandes-annonces et de nouvelles de Tudum, notamment pour Bridgerton, The Witcher, The Watcher, Stranger Things, Enola Holmes 2 et Extraction 2.

Hwang Dong-hyuk, le réalisateur de l’émission, a dévoilé les images après avoir remercié les fans du monde entier d’avoir inspiré le succès stratosphérique de Squid Game, qui a été regardé pendant 2,1 milliards d’heures ridicules sur Netflix. Pendant la lecture du clip, les fans ont illuminé le chat en direct sur la chaîne YouTube de Netflix avec des rangées et des rangées d’emoji de calmar.

La scène inédite montre le principal méchant de la série, Front Man et… un poisson rouge ? Il est difficile d’attribuer un sens ou un contexte aux images, ou ce que cela signifie pour la saison 2. Dong-hyuk a qualifié la scène de “petit cadeau” pour les millions de fans qui attendent la deuxième saison très attendue de la série, ce que Netflix a confirmé en juin avec un tweet indiquant “Feu rouge … GREENLIGHT!” Il n’y a pas encore de mot sur une date de début.