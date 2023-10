Netflix révèle de nouveaux regards sur Zuko d’Avatar et le casting de Fire Nation

Nickelodeon Avatar : le dernier maître de l’air a fait forte impression en 2005 et continue de laisser de bons souvenirs jusqu’à aujourd’hui. Les fans de la série adorent le plus grand nombre de personnages et ils ont certainement leurs favoris, en particulier en ce qui concerne les membres de la série. Nation du Feu.

Avant son événement annuel Geeked Week, Netflix a dévoilé de nouveaux regards sur les principaux acteurs de la Nation du Feu dans son prochain série live-action. Les deux membres les plus importants du groupe sont le prince Zuko, adolescent (joué ici par Dallas Liu) et son oncle, Général Iroh (Paul Sun-Hyung Lee). Dans la série, Zuko est exilé par son père, le Seigneur du Feu Sozin (Daniel Dae Kim). Sozin ordonne à Zuko de trouver l’Avatar, ce qui vise en grande partie à éloigner l’enfant. Mais les choses changent une fois que le véritable Avatar, un maître de l’air de 12 ans nommé Aang (Gordon Cormier), réapparaît comme le dernier de son peuple et le seul à pouvoir espérer arrêter le règne centenaire de la Nation du Feu.

Pour compliquer encore les choses pour Zuko, Zhao, un général de la Nation du Feu tout aussi avide de capturer Aang que le prince en exil, et sa sœur cadette. Azula (Elizabeth Yu). Même si la série adaptera la première saison de la série originale, cela va également changer certaines choses – et mettre Azula au premier plan, plutôt que de la faire apparaître dans une deuxième saison, fait partie de ces plans. Même avec les conseils d’Iroh, Zuko aura du pain sur la planche alors qu’il tentera de capturer Aang afin de retrouver son honneur et de trouver sa place dans le monde.

Avatar : le dernier maître de l’air arrivera sur Netflix en 2024 ; nous en apprendrons davantage sur l’émission dans le cadre de la Geeked Week du streamer, qui se déroule du 6 au 12 novembre.

