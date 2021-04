Netflix a reporté indéfiniment un documentaire sur la célèbre interview de la princesse Diana à la BBC en 1995 à la suite de l’annonce de la mort du prince Philip vendredi.

« C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg », lit-on dans l’annonce du palais de Buckingham. « Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. »

« Diana: L’interview qui a choqué le monde » devait sortir dimanche, mais a été repoussée à une date non divulguée, a confirmé Netflix. L’interview a été publiée l’année dernière dans plusieurs pays, mais Netflix l’a autorisée pour la diffusion en continu aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada à partir de dimanche.

Le documentaire de 90 minutes est axé sur l’interview « Panorama » de la princesse Diana, où elle a parlé franchement depuis le palais de Kensington de son mariage raté avec le prince Charles, a confirmé les rumeurs de son infidélité avec son éventuelle deuxième épouse Camilla Parker Bowles (« Eh bien, il y en avait trois de nous dans le mariage, donc c’était un peu bondé « ), et a confirmé sa propre liaison de cinq ans avec un ancien amant, James Hewitt.

Suite:Comment les révélations de Meghan Markle et du prince Harry font écho à l’interview de la bombe de la princesse Diana en 1995

« Diana: L’interview qui a choqué le monde » comprend des apparitions du majordome de la princesse, ancien correspondant royal de la BBC, Jennie Bond, ancienne porte-parole de la presse de la reine Dickie Arbiter et plus, selon IMDb.

Dans l’interview à la bombe, Diana a également parlé ouvertement de ses luttes passées contre la dépression et la boulimie, et a exprimé ses frustrations avec le palais et les médias. Elle a soulevé des doutes quant à savoir si le prince Charles pouvait s’adapter à ce qu’elle appelait «le travail suprême» en tant que futur roi, mais elle était claire sur la façon dont elle voyait son propre avenir.

«J’ai toujours su que je ne serais jamais la prochaine reine», dit-elle à un autre moment. « J’aimerais être la reine du cœur des gens. »

L’interview «Panorama» a été si choquante pour tant de personnes que la mère du prince Charles, la reine Elizabeth II, a écrit au couple alors séparé, les exhortant à divorcer. Ils ont officiellement divorcé en août 1996, un an avant sa mort dans un accident de voiture à Paris. Elle avait 36 ​​ans.

Contribution: Hannah Yasharoff et Maria Puente