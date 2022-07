Netflix répond aux questions sur les publicités, le contenu et le partage de mots de passe

Mardi, c’était la première fois que les dirigeants de Netflix parlaient publiquement de leur entreprise et de leurs plans depuis qu’ils ont choqué le monde des médias en avril lorsqu’ils ont déclaré que Netflix perdait soudainement des abonnés.

La société a partagé de nouvelles données avec les investisseurs via son rapport sur les résultats du deuxième trimestre : plus précisément, elle a perdu 1 million d’abonnés au deuxième trimestre de l’année, ce qui n’est pas bon mais mieux que les 2 millions de pertes qu’elle avait prédits précédemment. Mais plus important encore, ce fut un grand moment pour Netflix de répondre à des questions très importantes : a-t-il trouvé comment créer plus d’émissions et de films à succès ? Quelque chose dont il a cruellement besoin. Rendre plus difficile le « partage » des mots de passe Netflix aidera-t-il les résultats de l’entreprise ? Netflix a-t-il trouvé un moyen d’ajouter des publicités à un service qui s’est toujours défini comme anti-publicité ? Et la question la plus brûlante : Netflix a-t-il un problème avec Netflix ou est-ce que toute l’activité de streaming a un problème ?



Voici ce que nous avons appris mardi.

Contenu

Pendant longtemps, Netflix a rendu Hollywood facile : il s’est présenté sans aucune expérience dans la réalisation de films et d’émissions de télévision, a jeté un peu de technologie et beaucoup d’argent sur le problème, et a immédiatement réussi : pensez Château de cartes ou Orange est le nouveau noir.

Au fil du temps, les critiques et les concurrents ont déclaré que Netflix produisait trop de choses et que beaucoup n’étaient pas si bonnes. En réponse, Netflix pourrait indiquer ses chiffres de croissance : peu importe si tu n’aimait pas ses films d’Adam Sandler ou ses émissions de téléréalité ou ses histoires de crime vraies salaces. Le public de Netflix a adoré ce genre de choses, et c’est pourquoi son nombre n’a cessé d’augmenter.

Mais maintenant ce n’est pas vrai. Et ces derniers mois, les dirigeants de Netflix ont publiquement reconnu que cela faisait peut-être un peu trop de choses, après tout : « Nous réduisons le volume », a déclaré cette semaine le patron du film Netflix, Scott Stuber, au New York Times. “Nous essayons d’être plus réfléchis.”

Un autre signe que l’entreprise va être (relativement) plus sélective sur ce qu’elle donne le feu vert : elle cessera d’augmenter son budget global de contenu chaque année. Lors de l’appel aux résultats de la société, le co-PDG Ted Sarandos a déclaré que les 17 milliards de dollars dépensés par Netflix cette année se situent “autour du bon code postal” pour les prochaines années également.

À court terme, cela signifie que de nombreux projets développés par Netflix flottent maintenant autour d’Hollywood, à la recherche d’une nouvelle maison. Mais nous ne saurons pas avant un moment si New Netflix s’est amélioré pour créer des choses que les gens aiment parce que cela prend du temps de faire des choses : généralement un an ou plus pour les émissions de télévision et encore plus pour les films.

Pendant ce temps, Netflix est au milieu d’un déploiement pour L’homme gris, un film de Ryan Gosling de 200 millions de dollars il y a des années, avec l’intention expresse de créer un blockbuster d’action qui crée une nouvelle franchise, comme James Bond ou Jason Bourne. J’ai vu la semaine dernière une projection pour les superfans des frères Russo, l’équipe qui a réalisé le film (et, ce n’est pas un hasard, de nombreux films Marvel les plus réussis de Disney) et la réponse du public s’est sentie… en sourdine. Pendant ce temps, Rotten Tomatoes, l’agrégateur de critiques que Netflix a vanté dans le passé, a évalué le film à un taux décevant de 52%.

Mais si vous cherchez l’entreprise pour vous dire qu’elle s’y prend mal depuis des années, vous n’en trouverez aucune preuve hier. Dans sa lettre aux investisseurs, la société a insisté sur le fait que ses émissions populaires sont toujours très populaires – citant l’activité de Twitter pour faire valoir son point de vue. Et il a déclaré que sa stratégie consistant à publier tous les épisodes de ses émissions à la fois avait toujours du sens – même s’il avait déjà modifié cette approche pour certaines de ses émissions les plus en vue, comme Ozark et Choses étrangesqu’il a libéré en quelques gouttes au lieu d’une.

(Soit dit en passant, Netflix continue d’insister, à la fois publiquement et en privé, sur le fait qu’il est toujours intéressé par la création de ses jeux vidéo – un effort qui a intrigué les gens des secteurs du jeu et de la vidéo. Plus à venir à ce sujet…)

Partage de mot de passe

Celui-ci est assez simple : Netflix était très froid à propos de plusieurs personnes utilisant un seul compte. Maintenant ce n’est plus le cas. Il dit qu’il pense qu’il y a plus de 100 millions de foyers utilisant un compte Netflix sans payer pour cela, et il essaie de comprendre comment les inciter à devenir des clients payants. Il a déjà commencé à expérimenter quelques options en Amérique latine.

Publicité

La révélation de Netflix selon laquelle il perdait des abonnés au printemps dernier était choquante. Mais la chose qui a vraiment souligné à quel point Netflix avait des problèmes est survenue lorsque le fondateur Reed Hastings a annoncé à moitié son intention de déployer une version du service financée par la publicité. C’est parce que Hastings a toujours insisté sur le fait que Netflix avait du succès, en partie parce qu’il n’a pas avoir des publicités ; son annonce de demi-tour, faite quelque peu au hasard lors de son appel aux résultats d’avril, a contribué à l’idée que Netflix était aveuglé par son problème d’audience et cherchait des réponses.

Pour les concurrents de streaming de Netflix, qui ont presque tous déjà vendu des publicités ou envisagent de le faire, la concession de Netflix est un grand moment : ils ont toujours insisté sur le fait que beaucoup de gens n’avaient aucun problème avec les publicités, tant que cela signifiait qu’ils payaient moins. pour le contenu (ou l’obtenir gratuitement). Et vous pouvez certainement voir la logique d’un niveau publicitaire Netflix qui coûte moins cher qu’un niveau sans publicité – en théorie, cela permet à Netflix d’attirer les clients qui ne peuvent pas ou ne veulent pas payer 15,50 $ par mois.

Mais le sprint de Netflix pour mettre quelque chose en place et fonctionner très rapidement – ​​il n’a pas construit de technologie ou de services publicitaires lui-même, et il s’appuie sur Microsoft et une équipe qu’il n’a pas encore embauchée pour démarrer – suggère que Netflix n’a pas vraiment tout pensé de cela à travers. Les problèmes vraiment épineux qui accompagnent les publicités – garder les annonceurs et les clients heureux en même temps, par exemple, ou essayer d’empêcher de nombreux clients sans publicité de migrer vers le service moins cher – seront ceux que Netflix devra résoudre à la volée.

Pour l’instant, Netflix dit simplement qu’il va commencer à déployer un niveau publicitaire au début de l’année prochaine – plus tôt cette année, il a dit aux employés qu’il visait la fin de 2022 – et que cela s’améliorerait avec le temps. “Notre activité publicitaire dans quelques années sera probablement très différente de ce à quoi elle ressemble au premier jour”, a écrit la société dans sa lettre de résultats, tout en promettant de fournir quelque chose de mieux que ce qui existe aujourd’hui sur la télévision conventionnelle et d’autres services de streaming. Finalement.

Tout cela a suffi à rendre les investisseurs légèrement plus intéressés par Netflix qu’ils ne l’étaient un jour plus tôt – les actions de la société ont augmenté de plus de 7% après la nouvelle. Mais ce n’est pas comme les jours de gloire d’il n’y a pas si longtemps – comme au début de l’année, quand Netflix valait 600 $ par action. Son action est toujours en baisse des deux tiers, à 200 dollars par action.

La réalité est que Netflix, Wall Street et toutes les sociétés de médias qui ont imité Netflix en lançant leurs propres services de streaming ne connaissent toujours pas la réponse à la question la plus pressante : Netflix rencontre-t-il des problèmes à cause de problèmes spécifiques à Netflix ? Ou le monde des personnes prêtes à payer pour des services de streaming est-il beaucoup plus petit que tout le monde ne le pensait il y a quelques mois à peine ?

Nous n’allons pas connaître la réponse à cette question avant longtemps.

Et pour quelque chose de pas complètement différent : le mois dernier, j’ai écrit sur des données qui suggéraient que Netflix avait du mal à s’accrocher à ses nouveaux abonnés, et j’ai demandé aux lecteurs s’ils annulaient Netflix, et pourquoi. Cette histoire a semblé générer beaucoup de réponses, dont certaines suggèrent qu’elle a dépassé la sphère des gens qui prêtent normalement attention à ce que j’ai à dire sur les médias, la technologie et le divertissement. En tout cas, merci pour la lecture et l’écriture. Voici un échantillon des commentaires.

“Je m’inscris à Netflix quand il y a quelque chose qui vaut la peine d’être regardé. Ensuite, je regarde autour de moi ce qu’ils ont et rien d’autre ne m’intéresse… généralement trop graphique ou apocalyptique. Les choses modernes sont généralement trop violentes ou horrifiantes pour moi. De plus, il y a des trucs à regarder sur d’autres services de streaming, et je ne les paie pas tous. Alors je dérive de service en service.

“Même si Netflix dépense une tonne d’argent pour de nouvelles émissions, je trouve que la plupart d’entre elles sont des déchets. Grâce à nos enfants, nous avons accès à d’autres services de streaming, nous ne dépendons donc pas uniquement de Netflix.

“Je me suis inscrit à Netflix pour regarder en rafale Jeu de calmar, puis désabonné après le premier mois. C’était comparable à payer un billet pour un festival de cinéma de 24 heures dans un cinéma. Je ferai probablement la même chose pour la saison 2 de SG.”

«Nous ne sommes pas encore partis, mais nous en avons discuté, et la raison en est que Netflix présente de nouvelles émissions et les met en avant, puis les annule après deux à trois saisons sans aucune fermeture pour le spectateur. … Nous n’avons tout simplement pas le temps de regarder suffisamment de télévision pour justifier le paiement de sept applications de streaming différentes. Nous devons choisir ceux que nous regardons le plus.

“Bien que je consulte occasionnellement d’autres services de streaming, si je ne pouvais en choisir qu’un, ce serait certainement Netflix.”

“Nous avons annulé parce que Netflix n’a cessé d’augmenter ses prix sans rien nous offrir de plus ou de mieux. Nous avons commencé à 7 $/mois. Une fois qu’il a atteint 20 $, nous nous sommes dit : « Est-ce que ça vaut le coup ? Nous ne regardons que quelques heures de télévision par semaine…’”

“Vous avez manqué un facteur important, à savoir que beaucoup de non-réveillés méprisent les gauchistes, les LGBTQ, les amoureux d’Obama et d’autres inintéressants.

Ryan Gosling in The Gray Man, Netflix’s newest attempt to make a blockbuster action movie. | Netflix

Netflix answers some questions. There are plenty left.

Tuesday was the first time Netflix executives have talked publicly about their company and their plans since they shocked the media world in April when they said Netflix was suddenly losing subscribers.

The company shared new data with investors via its Q2 earnings report: specifically, that it lost 1 million subscribers in the second quarter of the year, which is not good but better than the 2 million losses it had earlier predicted. But more importantly, it was a big moment for Netflix to answer some very important questions: Has it figured out how to make more hit shows and movies? Something it badly needs. Will making it harder to “share” Netflix passwords help the company’s bottom line? Has Netflix found a way to add ads to a service that has always defined itself as anti-ad? And the most burning question: Does Netflix have a Netflix problem — or does the entire streaming business have a problem?

Here’s what we learned on Tuesday.

Content

For a long time, Netflix made Hollywood look easy: It showed up with zero experience making movies and TV shows, threw a little tech and a lot of money at the problem, and immediately succeeded: Think House of Cards or Orange Is the New Black.

Over time, critics and competitors sniped that Netflix was making too much stuff and that a lot of it wasn’t that great. In response, Netflix could point to its growth numbers: It didn’t matter if you didn’t like its Adam Sandler movies or reality shows or salacious true crime stories. Netflix’s audience loved that stuff, and that’s why its numbers kept increasing.

But now that’s not true. And in recent months Netflix executives have been publicly acknowledging that maybe it’s making a little too much stuff, after all: “We’re reducing volume,” Netflix movie boss Scott Stuber told the New York Times this week. “We’re trying to be more thoughtful.”

Another sign that the company is going to be (relatively) choosier about what it green-lights: It will stop increasing its overall content budget every year. During the company’s earnings call, co-CEO Ted Sarandos said the $17 billion Netflix is spending this year is “around the right zip code” for the next few years as well.

In the near term, that means a lot of projects Netflix had been developing are now floating around Hollywood, looking for a new home. But we won’t know for a while whether New Netflix has improved at making stuff people like because it takes time to make stuff: Usually a year or more for TV shows and even longer for movies.

Meanwhile, Netflix is in the middle of a rollout for The Gray Man, a $200 million Ryan Gosling movie it green-lit years ago, with the express intention of creating an Action Blockbuster That Creates a New Franchise, like James Bond or Jason Bourne. I saw a screening last week for superfans of the Russo brothers, the team that made the movie (and, not coincidentally, many of Disney’s most successful Marvel films) and that audience’s response felt … muted. Meanwhile, Rotten Tomatoes, the review aggregator Netflix has touted in the past, has the movie rated at an underwhelming 52 percent.

But if you’re looking for the company to tell you that it’s been going about it the wrong way for years, you wouldn’t find any evidence of it yesterday. In its investor letter, the company insisted that its popular shows are still really popular — citing Twitter activity to make its case. And it said its strategy of releasing all episodes for its shows at once still made sense — even though it has already modified that approach for some of its highest profile shows, like Ozark and Stranger Things, which it released in a couple of drops instead of one.

(By the way, Netflix continues to insist, both publicly and privately, that it’s still interested in building out its video games — an effort that has puzzled people in both the gaming and video businesses. More to come on that…)

Password sharing

This one is pretty simple: Netflix used to be very chill about multiple people using a single account. Now it’s not. It says it thinks there are more than 100 million households using a Netflix account without paying for it, and it’s trying to figure out how to nudge them to become paying customers. It’s already started experimenting with a couple options in Latin America.

Advertising

Netflix’s disclosure that it was losing subscribers last spring was jarring. But the thing that truly underscored how much trouble Netflix was in came when founder Reed Hastings semi-announced plans to roll out an ad-supported version of the service. That’s because Hastings has always insisted that Netflix was successful, in part, because it didn’t have ads; his U-turn announcement, made somewhat haphazardly during its April earnings call, contributed to the idea that Netflix was blindsided by its audience problem and was scrambling for answers.

For Netflix’s streaming competitors, almost all of which already sold ads or are planning to, Netflix’s concession is a great toldja moment: They’ve always insisted that lots of people have no problem with ads, as long as it means they’re paying less for content (or getting it for free). And you can certainly see the logic to a Netflix ad tier that costs less than an ad-free one — in theory, it lets Netflix appeal to customers who can’t or don’t want to pay $15.50 per month.

But Netflix’s sprint to get something up and running really fast — it hasn’t built any ad tech or services itself, and it’s relying on Microsoft and a team it has yet to hire to get started — suggests that Netflix hasn’t really thought all of this through. The really knotty problems that come with ads — keeping both advertisers and customers happy at the same time, for instance, or trying to keep lots of ad-free customers from migrating to the cheaper service — will be ones that Netflix will have to figure out on the fly.

For now, Netflix is just saying that it’s going to start rolling out an ad tier sometime early next year — earlier this year, it told employees it was aiming for the end of 2022 — and that it would get better over time. “Our advertising business in a few years will likely look quite different than what it looks like on day one,” the company wrote in its earnings letter, while promising to deliver something better than what exists today on conventional TV and other streaming services. Eventually.

All of which was enough to make investors mildly more interested in Netflix than they were a day earlier — the company’s shares went up more than 7 percent after the news. But it’s not anything like the glory days not so long ago — as in the beginning of the year, when Netflix was worth $600 a share. Its stock is still down two-thirds, at $200 a share.

The reality is that Netflix, Wall Street, and all the media companies that have emulated Netflix by launching their own streaming services still don’t know the answer to the most pressing question: Is Netflix running into trouble because of Netflix-specific problems? Or is the world of people willing to pay for streaming services much smaller than everyone thought just a few months ago?

We’re not going to know the answer to that one for a long time.

And for something not completely different: Last month I wrote about data that suggested that Netflix was having a hard time hanging on to its newest subscribers, and I asked readers if they were canceling Netflix, and why. That story seemed to generate a lot of response, some of which suggests that it traveled beyond the sphere of folks who normally pay attention to what I have to say about media and tech and entertainment. In any case, thanks for reading and writing. Here’s a sampling of the feedback.

“I sign up for Netflix when it has something worth watching. Then I look around at what they have and nothing else interests me … usually too graphic or apocalyptic. Modern stuff is mostly too violent or horrifying for me. Besides, there’s stuff on other streaming services to watch, and I’m not paying for all of them. So I drift around from service to service.”

“Even though Netflix spends a ton of money on new programming, I find most of it is trash. Thanks to our children, we have access to other streaming services so we are not reliant on Netflix alone.”

“I signed up for Netflix to binge watch Squid Game, then unsubscribed after the first month. It was comparable to paying for a ticket to a 24-hour movie festival at a theater. I’ll probably do the same for season two of SG.”

“We haven’t left yet, but we have been discussing it, and the reason is because Netflix introduces new shows and hypes them up and then cancels them after two to three seasons with absolutely no closure at all for the viewer. … We just don’t have time to watch enough TV to justify paying for seven different streaming apps. We have to choose the ones we watch the most.”

“While I occasionally view other streaming services, if I could only choose one, it would definitely be Netflix.”

“We canceled because Netflix just kept raising their prices without offering us anything more or better. We started at $7/month. Once it hit $20, we thought, ‘Is this worth it? We only watch a couple hours of TV a week…’”

“You missed one big factor, which is that many of the Un-woke are despising the down-the-throat leftist, LGBTQ, Obama-loving, and other uninteresting [content].”

“I’m hanging onto Netflix. Barely. My current calculus is, ‘If I can get one quality movie per month (the Pratt, Hemsworth blockbuster types) and one show or doc, AND I have the catalog to scroll through in a ‘there’s never anything on’ moment, I’ll continue to be a Netflix customer. I think I will definitely go for the ad tier.”

“Je m’accroche à Netflix. À peine. Mon calcul actuel est le suivant : “Si je peux obtenir un film de qualité par mois (les types de superproductions Pratt, Hemsworth) et une émission ou un documentaire, ET que j’ai le catalogue à parcourir dans un moment” il n’y a jamais rien sur “, je vais continuer à être un client Netflix. Je pense que je vais certainement opter pour le niveau publicitaire.