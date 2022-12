Netflix répertorie le complexe insulaire “Glass Onion” pour 450 millions de dollars sur Zillow

La liste fictive de Zillow pour les 17 chambres, 22 salles de bains, 29 000 pieds carrés “Extravagant Island Commune” a un prix de 450 millions de dollars, ce qui peut être une référence au montant que Netflix aurait déboursé pour les droits à un deuxième et troisième film de la franchise mettant en vedette le détective Benoit Blanc (Daniel Craig).

Juste à temps pour les débuts en streaming de son très attendu “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, le service de streaming L’équipe marketing a répertorié l’île grecque éponyme du film sur le site immobilier populaire.

La liste fictive de 26 acres comprend 17 chambres, 22 salles de bains et une “place de parking sur le toit”.

“Une architecture élégante et un design sophistiqué, avec un œil égal sur la nature et l’extravagance, offrent une expérience de vie de luxe inégalée accessible uniquement par bateau et couronnée par un atrium Glass Onion”, indique la liste.

Il poursuit : “Des sculptures à grande échelle ornent le terrain, et la sélection soigneusement organisée et commandée par les propriétaires d’œuvres d’art haut de gamme, y compris des œuvres de Banksy et Francis Bacon, en font une acquisition vraiment inestimable.”

En plus d’avoir sept villas de studio privées qui étaient “chacune inspirée par un chakra différent”, la propriété du film est livrée avec un robot majordome.

Bien sûr, même si vous avez des millions à débourser, le domaine “Glass Onion” n’existe pas. Un lien pour “en savoir plus” sur la liste amène les visiteurs à la page “Glass Onion” sur le site Web de Netflix.

La suite “Knives Out” était largement tourné à l’hôtel Amanzoe à Porto Heli, en Grèce, tandis que les intérieurs ont été tournés sur une scène sonore à Belgrade, en Serbie.

Mais les téléspectateurs pourront amener la villa dans leur salon : “Glass Onion” sortira sur Netflix le 23 décembre.

