En une nuit, Netflix a presque doublé son nombre de victoires aux Oscars.

À l’approche de la 93e cérémonie annuelle des Oscars de dimanche, le service de diffusion en continu comptait 36 ​​nominations aux Oscars dans 17 films – le plus grand nombre de distributeurs de la liste de cette année.

À la fin de la nuit, il a remporté sept trophées. Le deuxième décompte le plus élevé est allé à Disney, qui a remporté cinq prix.

Depuis 2013, lorsque Netflix a remporté sa première nomination pour le meilleur long métrage documentaire pour «The Square», la plateforme a remporté huit Oscars. Maintenant, sa collection compte 15 personnes.

Voici les récompenses que Netflix a remportées dimanche soir:

Meilleure coiffure et maquillage pour « Ma Rainey’s Black Bottom »

Meilleur design de costumes pour « Ma Rainey’s Black Bottom »

Meilleur long métrage documentaire pour « My Octopus Teacher »

Meilleur court métrage en direct pour « Two Distant Strangers »

Meilleur court métrage d’animation pour « If Anything Happens I Love You »

Meilleur design de production pour « Mank »

Meilleure photographie pour « Mank »

« Ma Rainey’s Black Bottom » a remporté deux victoires à Netflix: la meilleure coiffure et maquillage ainsi que la meilleure conception de costumes.

Mia Neal et Jamika Wilson, les deux tiers de l’équipe de coiffure et de maquillage qui a travaillé sur le film, sont entrés dans l’histoire dimanche. La paire est la première femme noire à recevoir une nomination pour le meilleur maquillage et coiffure et, maintenant, la première à gagner. Le maquilleur Sergio Lopez-Rivera fait également partie de l’équipe oscarisée.

Netflix devait également remporter la victoire du meilleur acteur, le regretté Chadwick Boseman ayant reçu à titre posthume les prix du meilleur acteur aux Critics Choice, Golden Globes et Screen Actors Guild Awards cette année pour sa performance dans «Ma Rainey’s Black Bottom». Cependant, le prix est allé à Anthony Hopkins pour sa performance déchirante dans « The Father ».