Netflix recrute des stars de la réalité pour une nouvelle émission de rencontres “Perfect Match”

Vendre Tampa’s tentant Trop chaud pour le manipuler dans une nouvelle émission de rencontres Netflix.

Le service de streaming annonce que Match parfait premières juste à temps pour la Saint-Valentin le 14 février.

Produit par Kinetic Content, il fusionne les mondes de 23 singles exceptionnels de diverses émissions alors qu’ils cherchent à s’évanouir au milieu de l’élaboration de stratégies dans un paradis tropical.

Les visages familiers incluent des participants de Vendre Tampa, Trop chaud pour le manipuler, L’amour est aveugle, L’ultimatum, Le cercle, La taupeet La vingtaine.

“Alors qu’ils s’affrontent pour nouer des relations, les couples les plus compatibles joueront les entremetteurs, brisant d’autres couples et les envoyant à des rendez-vous avec de nouveaux célibataires qu’ils inviteront à la villa”, indique la description officielle. « Vont-ils créer de meilleurs matchs ou vont-ils créer le chaos ? Dans ce voyage exagéré de stratégie et de rencontres animé par Nick Lachey, un seul couple sera couronné le match parfait.

Le casting comprend L’amour est aveugle Bartise Bowden (Oh, mon Dieu), Damian Powers, Diamond Jack, Lauren “LC” Chamblin et Shayne Jansen et ils seront rejoints par celui du cercle Calvin Crooks, Joey Sasso, Mitchell Eason, Nick Uhlenhuth et Savannah Palacio.

Jusqu’au Trop chaud pour le manipuler équipage, il y aura Chase DeMoor, Chloe Veitch, Francesca Farago, Georgia Hassarati et Izzy Fairthorne. Le reste du groupe est composé d’Abbey Humphreys de La vingtaine, Vendre Tampa’s Anne-Sophie Petit-Frère et Colony Reeves, Zay Wilson de L’ultimatum (vous vous souvenez de lui ?), Dom Gabriel et Will Richardson de La taupeInès Tazi de Le Cercle France et Kariselle Snow de Bêtes sexy.

Les quatre premiers épisodes de Match parfait première le 14 février sur Netflix, avec des épisodes supplémentaires les 21 et 28 février.

Allez-vous regarder? Honnêtement, nous avons hâte de voir quel genre de chaos (et, espérons-le, de couple) commence sur celui-ci.