La société normalement secrète a fait l’annonce avec l’aide d’un remorque au rythme rapide . Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson, les stars de haut niveau de «Red Notice», l’entrée de 160 millions de dollars de Netflix dans le monde de l’action PG-13, ont lancé la vidéo, qui mettait en évidence des comédies, des drames, des horreurs, des films familiaux et étrangers. films de langue. (La société n’a pas divulgué la plupart des dates de sortie.) Il s’est conclu avec Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio, les chefs de file de « Don’t Look Up » d’Adam McKay, sortant d’un porte-avions, un rappel pas si subtil que la société, autrefois également exploitée pour attirer les cinéastes de prestige et les grandes stars, est maintenant un géant de l’industrie.

Le mois dernier, Disney a révélé une énorme mine de nouveaux contenus pour son service de streaming, Disney +. Cela fait suite à l’annonce de WarnerMedia que ses 17 films cette année seraient disponibles sur HBO Max le jour même de leur sortie en salles. Et mardi, Netflix – le plus grand service de streaming de tous, avec 183 millions d’abonnés dans le monde – a annoncé sa liste de films 2021: quelque 70 films mettant en vedette des lauréats d’un Oscar, des stars du box-office et un rappel de sa puissance dans un Hollywood qui a été irrévocablement changé pendant la pandémie.

La réalisatrice Jane Campion, lauréate d’un Oscar pour «The Piano», fera ses débuts sur Netflix avec «The Power of the Dog», avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst. Lin-Manuel Miranda dirigera son premier film, l’adaptation de la comédie musicale «tick, tick… Boom», tandis que Jay-Z collaborera pour la première fois avec Netflix en produisant «The Harder They Fall», un western avec Idris Elba , Regina King et Zazie Beetz. Ce mois-ci, la société sortira également les films de prestige «The White Tiger» et «Malcolm & Marie» (avec Zendaya et John David Washington) dans l’espoir d’attirer l’attention des Oscars.

L’ampleur du contenu de Netflix raconte l’histoire du tumulte dans l’industrie cinématographique pendant la pandémie. Autrefois considéré comme le perturbateur ultime d’Hollywood – la plus grande menace pour l’existence même de l’industrie cinématographique – Netflix est maintenant devenu une sorte de sauveur avec sa portée massive et sa faible dépendance à la distribution en salles.

Lorsque les autres studios ont réduit leur taille, Netflix a acquis une multitude de titres des festivals de cinéma de l’année, y compris « Concrete Cowboy », avec M. Elba, le film « I Care a Lot » dirigé par Rosamund Pike et les débuts de Halle Berry en tant que réalisateur, «Contusionné.» Netflix a également pu acquérir des films finis auprès d’autres studios, qui ont choisi de les décharger dans le but de réparer des bilans décimés par la fermeture généralisée des salles de cinéma. Par exemple, Disney a vendu à Netflix son adaptation du roman à succès «Woman in the Window», mettant en vedette Amy Adams et réalisé par Joe Wright («Atonement»). Il sera disponible cette année, tout comme la comédie « Bad Trip » produite par MGM et le film d’animation de Sony « Wish Dragon ». (L’année dernière, la société a retiré «The Trial of the Chicago 7» des mains de Paramount et en fait maintenant la promotion aux Oscars.)

Netflix se réengage également dans les genres qui ont fait son succès. Les derniers épisodes des romances pour adolescents «To All the Boys» et «The Kissing Booth» arrivent en 2021, tout comme les films d’horreur pour adolescents comme l’adaptation du roman d’Adam Nevill «No One Gets Out Alive» et «Fear Street» trilogie du cinéaste Leigh Janiak («Honeymoon»).

M. Stuber a déclaré qu’il était encouragé par le fait que «la qualité de la réalisation de films continue de croître» sur Netflix, mais qu’il aimerait accroître la concentration de la société sur les films d’action à gros budget. Il voit «Army of the Dead» de Zack Snyder comme un exemple de cela cette année, mais regarde également au-delà de 2021 des films comme «The Grey Man» avec Ryan Gosling et Chris Evans de Joe et Anthony Russo («The Avengers») et une nouvelle adaptation de «Les Chroniques de Narnia».