Netflix publie un teaser d’une série d’anthologies basée sur les histoires de Satyajit Ray, révèle le casting de stars

Netfix a publié vendredi 28 mai le teaser de sa prochaine série d’anthologies, « Ray », basée sur les histoires du célèbre cinéaste Satyajit Ray. Dirigé par Abhishek Chaubey, Srijit Mukherji et Vasan Bala, ‘Ray’ sera présenté le 25 juin.

‘Ray’ contiendra quatre courtes histoires dramatiques basées sur l’amour, la luxure, la trahison et la vérité, liées par l’écriture visionnaire de Satyajit Ray. La distribution vedette de l’anthologie comprend Manoj Bajpayee, Ali Fazal, Kay Kay Menon, Harshvarrdhan Kapoor, Radhika Madan Shweta Basu Prasad, Anindita Bose, Gajraj Rao et Bidita Bag, entre autres.

Partageant le teaser de ‘Ray’ sur Instagram, Netflix India a écrit : « De grands acteurs, des réalisateurs incroyables et des histoires uniques d’un écrivain légendaire ! BRB, en nous pinçant pour voir si c’est vraiment vrai #Ray, sera présenté le 25 juin !. »

Réalisé par Abhishek Chaubey, la première histoire s’intitule « Hungama Hai Kyon Barpa » et met en vedette Manoj Bajpayee et Gajraj Rao. Dirigé par Srijit Mukherji, la deuxième histoire intitulée « Forget Me Not » met en vedette Ali Fazal et Shweta Basu Prasad.

La troisième histoire, intitulée « Bahrupiya », est également réalisée par Srijit Mukherji et met en vedette Kay Kay Menon et Bidita Bag. Avec Harshvardhan Kapoor, la quatrième histoire est réalisée par Vasan Bala et s’intitule « Sotlight ».

2021 est l’année du centenaire de Satyajit Ray. Souvent considéré comme l’un des plus grands réalisateurs du cinéma mondial, Ray a joué un rôle de premier plan dans le cinéma bengali. Ray a visité Londres en 1950, où il a vu le film de 1948 de Vittorio De Sica ‘Ladri di biciclette’ (Voleurs de vélos) qui l’a inspiré à devenir cinéaste. En 1955, Ray a réalisé son film avec « Pather Panchali » et réalisé 36 films, dont 29 longs métrages, cinq documentaires et deux courts métrages.

Il est décédé le 23 avril 1992. À la fois National Film Awards et honoraire, Ray a remporté un Academy Award lors de la 64e cérémonie des Oscars en 1992. Il a également reçu la plus haute distinction du cinéma indien, le Dadasaheb Phalke Award, en 1984, et le prix de l’Inde. plus haute distinction civile, Bharat Ratna, en 1992.