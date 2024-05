Netflix publie un autre lot de données d’audience – voir le rapport

Netflix

Netflix vient de publier une nouvelle série de données d’audience.

Après avoir levé le voile sur ses données pour la première fois l’année dernière, le streamer a discrètement dévoilé les perspectives du second semestre 2023, en publiant le deuxième. Ce que nous avons regardé rapport jeudi sans autant de fanfare que lors du dernier tour. Comme Netflix l’a souligné précédemment, l’initiative vise à documenter une image complète plutôt que des aperçus existants uniquement des programmes les plus performants.

Selon le rapport, le public a regardé 90 milliards d’heures de contenu Netflix entre juillet et décembre 2023, ce qui est comparable à celui du premier semestre.

Le titre le plus important du dernier rapport semble être le film apocalyptique Laisse le monde derrière avec 121 millions de vues.

La série la plus regardée est Une pièce avec plus d’un demi-milliard d’heures visionnées, ce qui représente un peu moins de 72 millions de vues au total. Contrairement au premier rapport, Netflix a classé ses titres en termes de « vues » pour s’aligner sur la façon dont il présente ses listes hebdomadaires du Top 10.

Netflix souligne également que l’adaptation en direct a également stimulé le visionnage pour le Une pièce films et séries d’animation. Dans tout, Une pièce le contenu a généré environ 50 millions de vues – en plus de l’audience de la série d’action en direct – au cours du second semestre.

Il convient de noter que le rapport divise les séries par saison, ce qui signifie que les séries plus longues qui auraient pu générer beaucoup plus d’audience n’apparaîtront pas en bonne place dans le classement. Essentiellement, cela donne davantage d’avantages au contenu original de Netflix, ou du moins uniformise les règles du jeu, en ce qui concerne ces classements. Sinon, si les saisons étaient combinées, le contenu acquis dominerait bon nombre des premières places.

Exemple concret : Costumes. L’été dernier, la procédure judiciaire a pris d’assaut le monde du streaming après avoir atterri sur Netflix, mais la saison 1 se situe au n°21 avec environ 27 millions de vues de juillet à décembre.

En réalité, les neuf saisons (la saison 9 n’était pas disponible aux États-Unis sur Netflix) ont totalisé environ 146 millions de vues, dépassant facilement Laisse le monde derrière. C’est probablement le cas dans plus d’un scénario, car Netflix propose sur la plate-forme plusieurs séries populaires de longue durée qui génèrent une audience constante, comme L’anatomie de Grey et Cocomelon.

Dans le Top 10 des titres du second semestre figuraient également Cher enfant, Lupin : Partie 3, Le sorceleur Saison 3, Éducation sexuelle Saison 4, Beckham, Qui est Erin Carter?, CoComelon Saison 8, Rivière Vierge Saison 5, et L’avocat Lincoln Saison 2.

Sans surprise, les anciens sont également toujours des goodies sur Netflix. Des titres comme Mercredi, Notice rougeet Jeu de calmar continuent de générer une audience assez monstre pour la plate-forme malgré beaucoup de temps écoulé depuis leurs débuts.

Les titres non anglais représentaient environ un tiers de l’ensemble des visionnages, démontrant la force de Netflix à travers le monde.

Le rapport couvre l’intégralité du catalogue de Netflix, ce qui signifie qu’il existe des milliers de titres. Il y a beaucoup à analyser en ce qui concerne cet ensemble de données. D’autres informations seront probablement révélées avec le temps.