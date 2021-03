Le 22 avril est célébré comme le « Jour de la Terre » et Netflix a le cadeau parfait pour ses abonnés amoureux de la nature lors de ce bel événement.La vie en couleur avec David Attenboroughest le dernier documentaire sur la nature à sortir sur Netflix ce printemps. La bande-annonce de la friandise visuelle colorée a été publiée hier par le service de diffusion en continu. « Les animaux utilisent la couleur pour toutes sortes de raisons différentes, que ce soit pour gagner un compagnon ou battre un rival, pour avertir un ennemi ou pour se cacher d’un ennemi », commence la voix impressionnante de Sir Attenborough dans l’introduction de la bande-annonce.

La vidéo présente les couleurs de la nature dans toute leur splendeur. Des oiseaux jaune vif aux furets blancs pâles; des tigres orange et noirs aux flamants roses néon – des animaux, des oiseaux et des insectes de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et au-delà.Prenez une plongée profonde dans les océans et volez au-dessus des nuages, escaladez les plus hautes montagnes et marchez sur les prairies inférieures pour explorer le nature colorée.

Jetez un coup d’œil à l’incroyable spectacle ici:

Les gens sont déjà super excités pour le spectacle, comme en témoigne la section des commentaires. La bande-annonce a plus de 43 000 vues en 24 heures.

Le spectacle sera une série en trois parties. Netflix et l’entreprise précédente de Sir Attenborough dans la nature,Notre planètea été un succès retentissant. Misant sur le même intérêt du public, cette nouvelle collaboration entre la BBC et Netflix ramènera l’historien de la nature, narrateur, présentateur de télévision et environnementaliste âgé de 94 ans pour orner nos écrans de télévision (ou mobile ou ordinateur portable, ou partout où vous préférez diffuser du contenu. ).

Le nonagénaire parcourra le monde pour découvrir le comment et le pourquoi des diverses couleurs trouvées dans le règne animal. Du Costa Rica à l’Écosse, vous pouvez également parcourir le monde avec Sir Attenborough pour découvrir les différentes façons dont les animaux profitent de leurs couleurs.

SelonGens, la technique de caméra la plus récente et la plus révolutionnaire a été utilisée dans ce documentaire. « Pour Life in Color, nous avons développé une nouvelle technologie pour fournir une fenêtre sur ce monde invisible », a déclaré Sir Attenborough parGens.