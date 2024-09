Netflix propose une docu-série de 50 Cent sur l’affaire de trafic sexuel de Diddy

Oui, c’est Paris Hilton en arrière-plan.

Photo : Johnny Nunez/WireImage

Curtis « 50 Cent » Jackson produit une docu-série pour Netflix sur les allégations concernant Diddy. « C’est une histoire avec un impact humain important », ont déclaré Jackson et Alexandria Stapleton, qui réalise la série, dans un communiqué obtenu par Variété« Il s’agit d’un récit complexe qui s’étend sur des décennies, et pas seulement des gros titres ou des extraits vus jusqu’à présent. » La série documentaire couvrira les accusations criminelles contre Sean « Diddy » Combs, ainsi que les poursuites et accusations d’agression sexuelle, d’abus et de trafic sexuel.

50 Cent a annoncé le documentaire pour la première fois en décembre, alors que seulement quatre poursuites civiles avaient été déposées contre Combs. Cassie a été la première, et trois autres ont suivi. Pas plus tard que le 25 septembre, de nouvelles plaignantes se sont manifestées. La plus récente est Thalia Graves, qui accuse Combs de l’avoir violée « sauvagement » en 2001.

« Nous restons déterminés à donner la parole aux sans-voix et à présenter des points de vue authentiques et nuancés », ont déclaré Jackson et Stapleton. « Bien que les allégations soient inquiétantes, nous exhortons tout le monde à se rappeler que l’histoire de Sean Combs n’est pas l’histoire complète du hip-hop et de sa culture. Nous voulons nous assurer que les actions individuelles n’éclipsent pas les contributions plus larges de la culture. »