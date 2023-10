Netflix prévoit une autre hausse de prix une fois cette grève terminée

Netflix est l’une des principales sociétés de production ciblées par la grève actuelle des acteurs, et cette attention négative pourrait avoir un impact sur les projets de la société de augmenter les prix. Un rapport suggère que l’entreprise attend que ses pratiques commerciales soient sous les feux des projecteurs pour pouvoir augmenter les prix de son offre publicitaire la moins chère.

Selon un rapport publié mardi par Le journal de Wall Street, Netflix lui donne jusqu’à la fin de la grève des acteurs en cours avant d’augmenter le prix de son abonnement sans publicité. Selon des sources anonymes au courant des discussions, les augmentations de prix commenceront aux États-Unis et au Canada avant de se propager à l’échelle mondiale.

Actuellement, le Standard avec niveau d’annonces coûte 7 $ par mois et prend en charge deux appareils à la fois pour le visionnage HD. En raison de problèmes de licence, le niveau n’a pas accès à tout le contenu que les téléspectateurs sans publicité obtiennent sur les niveaux Standard et Premium.

Netflix a refusé de commenter tout projet d’augmentation des prix à l’avenir. On ne sait pas dans quelle mesure les coûts vont augmenter, mais sur la base des augmentations passées de Netflix, cela pourrait se situer entre 1 $ et 2 $ par mois. La dernière fois que l’entreprise a augmenté ses prix en janvier de 2022.

Tsans parler des augmentations de prix furtives dues à Netflix annule son abonnement de base à 10 $. Les utilisateurs qui n’ont pas abandonné Netflix conservent toujours le prix de base, mais une fois qu’ils quittent ou tentent de se réabonner, les seules options seront les niveaux à 7 $ avec publicités ou à 15,50 $ Standard.

Netflix a introduit Basic avec publicités (maintenant appelé Standard avec publicités) à la fin de l’année dernière. Même si la croissance a mis du temps à se redresser, le niveau a depuis devenir le deuxième plus populaire de Netflix offre pour les abonnés qui ne sont pas disposés à débourser plus de 15,50 $ par mois. Sous la direction de l’ancien PDG Reed Hastings, Netflix a régulièrement souligné qu’il n’inclurait pas de publicités, mais après quelques revers au début de 2022, l’entreprise a changé de ton. Maintenant, Netflix essaie de trouver des moyens de développer son activité publicitaire et réduire les publicités répétitives et ciblées.

Le mois dernier, la grève La Writers Guild a déclaré une victoire sur les principaux réseaux, y compris Netflix, l’un des plus gros gains étant que les services de streaming devront fournir aux écrivains avec le nombre total d’heures de streaming—informations nécessaires pour acteurs et écrivains pour s’assurer qu’ils peuvent collecter résiduels sur les projets. En attendant, SAG-AFTRA est toujours sur les piquets de grèveet le syndicat est actuellement en pourparlers avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision pour tenter de parvenir à une sorte d’accord.

Le moment choisi pour cette prétendue augmentation de prix est également étrange compte tenu du chef de la publicité de Netflix, Jeremi Gorman. annoncé elle quittait l’entreprise. La remplaçante de Gorman, Amy Reinhard, était auparavant vice-présidente des opérations des studios de Netflix. Dans un communiqué, le co-PDG de Netflix, Greg Peters, a remercié Gorman d’avoir « bâti notre activité publicitaire à partir de zéro ».

Netflix pourrait effectivement me fairets Standard avec des annonces sur le nouveau modèle par défaut à 10 $ à l’avenir. Cela le mettrait en conformité avec Max, anciennement HBO Max, et son niveau d’abonnement With Ads. Ce sera plus que les 8 $ facturés mensuellement par Disney+ pour son financé par la publicité niveau, mais la Chambre de Mla maison est prévoit également d’augmenter les prix de ses offres sans publicité jusqu’à 14 $ par mois. Alors qu’Amazon Prime Video tente de proposer un abonnement Prime de 139 $ par an, cette société prévoit de faire payer aux utilisateurs 3 $ de plus par mois ou ils commenceront également à voir des publicités.

Netflix a annoncé qu’il publierait son prochain rapport sur les résultats trimestriels le 18 octobre. Nous aurons peut-être une meilleure idée de qu’est-ce que Netflix prévoit de faire plus tard ce mois-ci, ou nous ne le ferons peut-être pas. En attendant, ne vous attendez pas à ce que votre abonnement à 7 $ dure trop longtemps.