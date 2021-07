Netflix prévoit d’ajouter des jeux au cours de la prochaine année

Netflix cherche à se développer dans les jeux vidéo, après avoir embauché l’ancien directeur du jeu vidéo Mike Verdu, qui a déjà travaillé chez EA, Atari et Kabam, et sur des projets pour Oculus VR chez Facebook.

La nouvelle a été initialement rapportée par Bloomberg, mais nous ne savons pas encore si Netflix envisage de développer ses propres jeux, de s’associer avec un éditeur ou une plate-forme spécifique, ou des titres de licence de divers studios à mettre à la disposition de ses utilisateurs.

Bloomberg cite une source de l’industrie affirmant que les jeux apparaîtront sur la plate-forme « d’ici l’année prochaine » et se trouveront dans la bibliothèque aux côtés d’autres genres, comme le font les documentaires et les stand-up spéciaux. De plus, cette nouvelle fonctionnalité n’entraînera pas de coût supplémentaire pour les abonnés.

Le studio n’a pas précisé quels types de jeux il développerait, bien que la nouvelle recrue Verdu ait travaillé sur des franchises de simulation telles que FarmVille et SimCity, ainsi que sur le titre de stratégie Plants vs. Zombies 2.

Il convient de noter que Netflix a noué des relations avec divers studios de jeux au cours des dernières années. L’équipe a plusieurs adaptations de séries de jeux vidéo dans les travaux d’Ubisoft, Sega, Capcom et CD Projekt Red – ce dernier a organisé une convention conjointe avec Netflix pour toutes les propriétés liées à The Witcher.

Netflix a également expérimenté des émissions interactives comme le spin-off de Black Mirror Bandersnatch dans le passé et a adapté Minecraft: Story Mode dans un format similaire «choisissez votre propre aventure».

S’il commence à fournir des jeux, Netflix doit faire attention à ne pas se faire trébucher par la même politique d’Apple dont Xbox Cloud Gaming est tombé en panne. Apple a un processus d’approbation pour toutes les applications et jeux disponibles dans l’App Store iOS – et donc toutes les applications disponibles sur iPhone – et a affirmé que parce que le service de streaming de jeux de Xbox permet aux utilisateurs d’accéder à une vitrine d’autres jeux qui n’ont pas suivi ce processus, c’était en violation des directives de l’App Store.

Microsoft a contourné ce problème en proposant des jeux en nuage aux utilisateurs d’iOS via un navigateur Web, mais il est peu probable que Netflix soit disposé à abandonner l’intégralité de son application iPhone et iPad juste pour ajouter des fonctionnalités de jeu.

De plus, Netflix élargit ses horizons dans d’autres domaines. Il développerait prétendument une nouvelle plate-forme sociale appelée N-Plus, aurait organisé deux conventions au cours des derniers mois, ouvert un nouveau magasin de produits dérivés et se diversifierait dans les podcasts. Il est clair que cette société ne se contente plus de conquérir le streaming – elle cherche également à défier les puissances médiatiques et technologiques telles que Disney et Amazon ailleurs.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez créer un compte Netflix sur le site Web – les abonnements commencent à partir de 5,99 £ / 8,99 $. Vous pouvez voir comment Netflix se compare à ses concurrents dans notre comparaison des meilleurs services de streaming TV.