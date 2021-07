Netflix prend le jeu mobile au sérieux

Dans une lettre aux investisseurs cette semaine, Netflix a réitéré ses intentions de jeu vidéo. Si vous ne le saviez pas auparavant, il a été signalé que Netflix voulait se lancer dans les jeux vidéo, mais à quelle capacité était inconnue. Comme indiqué dans cette nouvelle lettre, la société de streaming vidéo souhaite sérieusement fournir des jeux aux abonnés, en particulier des jeux mobiles.

Netflix dit que les jeux seront livrés aux abonnés sans frais supplémentaires, et au départ, ils seront principalement axés sur le mobile. Cependant, on ignore actuellement comment Netflix fournira les jeux aux utilisateurs. Pourraient-ils être via l’application Netflix existante ou Netflix publiera-t-il des applications de jeu supplémentaires sur Google Play ? Nous n’en avons aucune idée, mais c’est intéressant.

Voici l’extrait complet de la lettre.

Nous en sommes également aux premiers stades de notre expansion dans les jeux, en nous appuyant sur nos efforts antérieurs autour de l’interactivité (par exemple, Bandersnatch miroir noir) et notre Choses étranges Jeux. Nous considérons le jeu comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, similaire à notre expansion dans les films originaux, l’animation et la télévision non scénarisée. Les jeux seront inclus dans l’abonnement Netflix des membres sans frais supplémentaires similaires aux films et séries. Au départ, nous nous concentrerons principalement sur les jeux pour appareils mobiles. Nous sommes plus que jamais enthousiasmés par notre offre de films et de séries télévisées et nous nous attendons à une longue piste d’investissements et de croissance croissants dans toutes nos catégories de contenu existantes, mais puisque nous avons près d’une décennie à nous lancer dans une programmation originale, a raison d’en savoir plus sur la valeur que nos membres accordent aux jeux.