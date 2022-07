Netflix poursuivi pour conditions de travail dans l’émission “Love is Blind”

La télé-réalité a commencé pour Jeremy Hartwell, directeur d’une société de prêts hypothécaires à Chicago, avec un message direct sur une application de rencontres.

“Quelqu’un s’est mis en relation avec moi, puis m’a envoyé très rapidement un message disant, vous savez, ‘J’ai un petit ami, mais je pense que vous seriez vraiment super pour l’émission pour laquelle je fais le casting, ça vous intéresse ?'”, se souvient Hartwell dans une interview avec CNN.

Bien qu’il ne puisse pas dire avec certitude que l’agent de casting était là-bas à la recherche de candidats potentiels, il affirme que la plupart des acteurs de la saison 2 de “Love Is Blind” de Netflix, l’émission sur laquelle il a été choisi, n’ont pas réellement postulé. par eux-même.

“Ils ont été contactés d’une manière ou d’une autre sur les réseaux sociaux”, a-t-il déclaré à d’autres membres de la distribution.

“Love Is Blind”, qui a été nominé pour un Emmy Award cette semaine pour une émission de téléréalité structurée exceptionnelle, présente 15 hommes et 15 femmes qui sont placés dans des chambres d’isolement individuelles ou “pods”, où ils sont jumelés avec un concurrent dans une pièce séparée . Ils ont ensuite des conversations pour voir s’ils peuvent créer une connexion avec quelqu’un – et éventuellement se fiancer – sans vraiment les voir.

Hartwell dit qu’il a accepté d’apparaître dans l’émission après avoir vérifié le compte Instagram de l’agent et son travail.

“En fait, je n’ai jamais vraiment été intéressé par la télé-réalité. Cela n’a jamais été aussi divertissant pour moi”, a déclaré Hartwell. “Mais j’ai une philosophie personnelle de rechercher de nouvelles expériences, de me mettre au défi, de faire des choses qui semblent effrayantes – et ce genre de choses correspondent à tous les critères là-bas. J’ai décidé de jeter mon chapeau dans le ring. Je n’aurais jamais pensé que je le ferais. être jeté.”

L’expérience de Hartwell sur la deuxième saison de “Love Is Blind” a commencé en avril 2021, lorsque les producteurs l’ont réservé sur un vol tôt le matin de Chicago à Los Angeles.

“Quand le tournage a commencé, le vol était très, très tôt pour [a few of] nous et je crois que c’était pour séparer les hommes et les femmes, afin que nous ne nous voyions pas”, dit-il, ajoutant que les choses sont devenues “inconfortables” presque “immédiatement”.

“On nous disait constamment de ne pas se parler, de ne pas parler de choses pendant que nous attendions que les gens finissent de récupérer leurs bagages et de monter dans la navette pour être emmenés à l’orientation”, raconte-t-il, alors que certains des participants à l’émission étaient transportés. à la fois.

Il a été rappelé aux concurrents de ne pas communiquer entre eux, dit Hartwell, même cordialement.

Après un discours d’introduction des producteurs, Hartwell a déclaré que les effets personnels des candidats avaient été fouillés et que leurs téléphones portables, portefeuilles et pièces d’identité avaient été confisqués.

“Ils nous avaient dit qu’ils allaient prendre nos téléphones portables, donc c’était prévu, mais prendre nos portefeuilles, nos passeports, toute information d’identification, c’était très inattendu”, dit-il, ajoutant que “m’a frotté dans le mauvais sens”.

“Ils ont fouillé tous nos bagages – si vous avez déjà vu un film militaire, un camp d’entraînement, où ils ont juste fouillé les bagages de la recrue, mais c’est exactement ce que c’était. Ils ont fouillé chacun de nos bagages personnels. effets personnels, sans doute pour s’assurer que nous n’avions pas une sorte de contrebande.”

Après cela, Hartwell dit que les producteurs ont envoyé tout le monde dans leurs chambres d’hôtel séparées.

“Nous étions essentiellement enfermés dans la pièce”, dit-il. “La toute première chose qu’ils ont faite a été de nous isoler dans nos chambres pendant environ 24 heures d’affilée.”

Hartwell allègue que les collations et l’eau étaient si rares qu’ils étaient obligés d’attendre des heures pour avoir de l’eau fraîche s’ils avaient soif.

Le deuxième jour, les acteurs ont pris des photos et des vidéos médiatiques.

“La majeure partie de l’activité a été rythmée par de longues périodes d’attente”, explique Hartwell.

Une fois la production commencée, Hartwell affirme qu’il a essayé de lutter contre les effets de la privation de sommeil après de longues heures de tournage sous des lumières vives. Sur le plateau et de retour à son hôtel, Hartwell dit qu’il n’avait pas accès à la nourriture et à l’eau, mais que l’alcool était disponible – et même encouragé à jeun.

En juin, Hartwell a intenté une action en justice contre Netflix, Kinetic Content et Delirium TV, la société de production et la société de casting à l’origine de l’émission, pour un certain nombre de violations du droit du travail, notamment des “conditions de travail inhumaines” et une rémunération insuffisante pour le nombre d’heures de casting. les membres ont travaillé.

Netflix n’a pas répondu à la demande de commentaire de CNN.

Dans une déclaration à CNN en réponse à la plainte de Hartwell, Kinetic Content et Delirium TV ont écrit: “L’implication de M. Hartwell dans la saison 2 de” Love is Blind “a duré moins d’une semaine. Malheureusement, pour M. Hartwell, son voyage s’est terminé peu de temps après il n’a pas réussi à développer un lien significatif avec un autre participant. Bien que nous ne spéculions pas sur ses motivations pour intenter une action en justice, les allégations de M. Hartwell ne sont absolument pas fondées et nous nous défendrons vigoureusement contre ses affirmations.

L’avocate de Hartwell, Chantal Payton de Payton Employment Law à Los Angeles, a déclaré à CNN que le manque de nourriture adéquate et l’isolement “ont rendu les membres de la distribution avides de liens sociaux et ont modifié leurs émotions et leur prise de décision”.

Le recours collectif proposé par Hartwell est au nom de tous les participants à “Love Is Blind” et à d’autres productions non scénarisées créées par les accusés au cours des quatre dernières années. Il réclame des salaires impayés, une compensation financière pour les pauses-repas manquées, des dommages-intérêts pour pratiques commerciales déloyales et des sanctions civiles pour violation du code du travail.

Kinetic Content produit également “The Ultimatum: Marry or Move On” et “Married at First Sight”, tous deux diffusés sur Netflix.

La saison 3 de “Love Is Blind” sera diffusée sur Netflix plus tard cette année.

Pour Hartwell, il dit espérer changer les pratiques de certaines émissions de téléréalité à l’avenir.

“C’est une question de justice et ce n’est pas une question d’argent pour moi. Ce n’est pas une question d’exposition”, a déclaré Hartwell. “Je pense fermement que ces pratiques sont mauvaises et qu’elles doivent changer. Et la raison pour laquelle je fais ces efforts avec ce procès est que j’espère que cela deviendra un catalyseur pour ces changements, afin que les futurs acteurs de la télé-réalité ne le fassent pas. faut passer par là.”