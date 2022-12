Netflix pourrait vous permettre de prévisualiser une émission ou un film à venir, selon un rapport

Netflix prévoit d’étendre son “Preview Club”, un groupe d’abonnés qui prévisualisent des émissions ou des films sélectionnés avant qu’ils n’apparaissent officiellement sur le catalogue de Netflix. Cela augmentera la base de prévisualisation à des dizaines de milliers d’utilisateurs dans le monde au début de l’année prochaine, le le journal Wall Street rapporté jeudi.

Le Preview Club, qui a débuté il y a plus d’un an, est la version de Netflix pour effectuer des projections de test, qui sont un incontournable d’Hollywood depuis des générations. Au cours de cette année, le Club a eu un impact significatif sur les grandes sorties, notamment Don’t Look up, un film Netflix de 2021 mettant en vedette Meryl Streep, Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Avant la sortie du film, les visionneurs ont déclaré que le film était trop sérieux, alors les créateurs ont rendu le film plus drôle, selon le Journal.

L’expansion du Preview Club peut être le moyen de Netflix de s’assurer qu’ils maximisent chaque dollar dépensé pour leurs films et émissions avant de les sortir, car le géant du streaming a perdu plus d’un million d’abonnés plus tôt cette année avant récupérer en octobre.

La société a refusé de commenter le rapport.