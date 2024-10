Netflix pourrait mettre le film « Narnia » en Imax. Est-ce que cela créera un blockbuster ?

Lorsque Netflix sort de grands films, même ceux qui ressemblent à des superproductions hollywoodiennes, son approche est cohérente : inciter les gens à les regarder sur le service de streaming, pas au cinéma.

Dans les cas où Netflix diffuse ses films dans les cinémas, il le fait de manière limitée, principalement pour créer du buzz ou obtenir des récompenses.

Netflix serait-il sur le point de faire une grande exception ?

Le streamer basé à Los Gatos, en Californie, est en pourparlers avec le fournisseur de technologie cinématographique Imax Corp. pour diffuser sa prochaine adaptation du « Chroniques de Narnia » sur ses écrans géants, selon des personnes proches du dossier qui n’étaient pas autorisées à commenter. . Le film très attendu est basé sur les romans populaires de CS Lewis et réalisé par la co-scénariste et réalisatrice de « Barbie », Greta Gerwig.

Les discussions entre Netflix, Imax et Gerwig, qui a joué un rôle moteur sur le sujet, sont à ce stade préliminaires, ont indiqué les sources. Un accord pourrait ne pas avoir lieu. Si un accord se consolide, ce serait le premier accord d’Imax pour une vitrine en salles pour un long métrage Netflix.

Les pourparlers représentent un exercice d’équilibre potentiellement délicat pour Netflix.

Netflix souhaite travailler avec les meilleurs cinéastes du secteur, et nombre d’entre eux, dont le réalisateur de « The Irishman » Martin Scorsese, souhaitent que leurs films soient projetés sur grand écran. Mais la priorité de Netflix reste son service de streaming, qui compte près de 283 millions d’abonnés dans le monde et génère des milliards de dollars de revenus annuels par abonnement. Chaque fois qu’on demande aux dirigeants de Netflix s’ils feront plus dans les cinémas, la réponse est la même : ils aiment leur modèle axé sur le streaming.

Netflix et Imax ont refusé de commenter.

Les discussions ont été précédemment rapportées par Matthew Belloni de Bloomberg et Puck News.

Certains analystes et observateurs de l’industrie ont critiqué la stratégie cinématographique de Netflix au fil des ans, arguant que ses films avaient du mal à entrer dans l’air du temps culturel comme l’ont fait ses émissions de télévision. Certains ont estimé que Netflix avait laissé de l’argent sur la table en ne diffusant que « Glass Onion: A Knives Out Mystery », la suite de Rian Johnson de son populaire meurtre mystère « Knives Out », dans seulement 700 salles pendant quelques jours en 2022 avant qu’il ne soit disponible en streaming. .

Les studios de cinéma traditionnels mettent leurs films dans les salles pendant des semaines, voire des mois, avant de les rendre disponibles pour le visionnage à domicile. Lorsque les grands films de studio sortent tôt pour la consommation numérique, il s’agit souvent d’une location de 25 $.

Il peut également être difficile pour un film de percer dans la vaste bibliothèque de contenu du streamer. Les meilleurs films de Netflix de tous les temps sont le film d’action « Red Notice », la comédie noire « Don’t Look Up » et le film de science-fiction « The Adam Project », tous des films sortis il y a deux ou trois ans. Les succès récents sur la plateforme incluent « Rebel Ridge » de Jeremy Saulnier, un thriller à relativement petit budget. Netflix se débrouille également bien avec les films sous licence d’autres studios, dont Universal Pictures.

« Ils essaient de rattraper leur retard par rapport aux films, et ils ont 100 ans de retard », a déclaré Michael Pachter, analyste de recherche chez Wedbush Securities. « Et ils ne rattraperont jamais leur retard. »

Bien que Netflix ait remporté de nombreux prix pour ses films, il n’a pas encore remporté l’Oscar du meilleur film. Elle a acheté et restauré l’Egyptian Theatre d’Hollywood à la Cinémathèque américaine dans le but de convaincre les cinéphiles et les cinéastes. Netflix possède également le Bay Theatre de Pacific Palisades, où il projette ses propres films.

« Certains de ces films, dans le contexte de la bande passante massive de Netflix, sont comme une goutte d’eau dans l’océan », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste média senior chez Comscore. « Lorsqu’un film est projeté dans une salle de cinéma, vous n’êtes pas en concurrence avec des heures de contenu illimitées, des titres illimités sur un petit écran que vous pouvez parcourir. »

Les revenus des salles de cinéma nationales sont en baisse significative par rapport aux niveaux d’avant la COVID-19. Mais l’année dernière, des films comme « Barbie », « Oppenheimer » et la comédie romantique « Anyone but You » ont reçu un essor significatif dans les salles de cinéma alors que le public continuait à affluer grâce au bouche-à-oreille et au battage médiatique des médias sociaux. Notamment avec « Barbie », les fans s’habillent de rose pour le voir au cinéma, ce qui en fait un événement.

Cette année a été marquée par une forte diffusion de films destinés aux familles, avec le succès au box-office de films d’animation tels que « Inside Out 2 ».

« Les Chroniques de Narnia » s’inscrit dans ce genre en tant que conte épique aux nuances chrétiennes sur un monde magique et les quatre frères et sœurs qui le découvrent et le gouvernent en tant que rois et reines. Les trois derniers films Narnia, sortis en salles en 2005, 2008 et 2010 par Disney et 20th Century Fox, ont généré 537,7 millions de dollars sur les marchés intérieurs américain et canadien, selon les données non corrigées de l’inflation de Comscore.

« Si vous regardez Narnia, la profondeur et l’étendue du monde fantastique dans lequel il habite – avoir ce niveau de détail… avoir ces images présentées en Imax est énorme », a déclaré Dergarabedian. « Pour un film censé être une extravagance visuelle, comme celui que Narnia présenterait, Imax est l’endroit idéal pour cela. »

Si Netflix s’associait à Imax, cela permettrait de diffuser la vision cinématographique de Gerwig sur des écrans très convoités par les cinéastes et les studios. Imax compte environ 2 000 écrans dans le monde, avec des écrans généralement d’environ 65 pieds de large et 85 pieds de haut. Ses plus grands écrans s’étendent sur plus de 125 pieds de haut. Imax est spécialisé dans les films « événementiels », souvent dans le genre action-aventure qui profite des écrans géants.

Au fil du temps, Netflix a cherché à susciter l’enthousiasme pour ses émissions et ses films via les réseaux sociaux, les produits de consommation et sa programmation en direct. Le streamer a organisé des bals sur le thème de sa série romantique « Bridgerton », contribuant ainsi à maintenir l’enthousiasme entre les saisons, et a organisé d’autres événements pour les fans pour soutenir des émissions comme « Outer Banks ».

Les dirigeants de Netflix ont défendu sa stratégie cinématographique. Le co-directeur général, Ted Sarandos, a déclaré lors d’une présentation des résultats plus tôt ce mois-ci que les 10 meilleurs films du streamer lancés sur Netflix avaient été visionnés plus de 100 millions de fois.

« Nous souhaitons continuer à ajouter de la valeur à nos consommateurs pour leur dollar d’abonnement », a déclaré Sarandos. « Nous pensons que ne pas les faire attendre des mois pour regarder le film dont tout le monde parle ajoute cette valeur. »

« Les Chroniques de Narnia » sera l’un des films majeurs de la liste de Netflix après avoir nommé Dan Lin comme nouveau chef du cinéma plus tôt cette année. Lin a succédé à Scott Stuber, qui a quitté l’entreprise en janvier pour créer sa propre entreprise. C’est Stuber qui avait poussé les dirigeants de Netflix à sortir en salles de grands films. Lin, qui a produit des films comme « It » et « The Lego Movie », n’est pas un évangéliste du modèle théâtral.

Sous Lin, Netflix a restructuré son département cinéma pour le regrouper par genres plutôt que par taille de budget.