Netflix planifie son premier événement sportif en direct, selon un rapport

Netflix pourrait entrer dans son ère de sports en direct avec un tournoi de golf de célébrités, selon un rapport. La société est en pourparlers pour lancer un tournoi cet automne qui mettrait en vedette des golfeurs professionnels et des pilotes de Formule 1, The Wall Street Journal a dit Mardi.

Le tournoi se déroulerait à Las Vegas et inclurait des célébrités des docu-séries de course automobile de Formule 1 Drive to Survive et du docudrame de golf Full Swing, selon le Journal. Les plans pour le tournoi en seraient encore à leurs débuts.

Netflix a refusé de commenter.

De nombreux services de streaming cherchent à attirer des abonnés en sautant sur des événements sportifs en direct, comme le partenariat Thursday Night Football d’Amazon avec la NFL et Friday Night Baseball d’Apple TV avec MLB. Netflix, cependant, a un bilan mitigé avec des événements en direct.

En mars, une émission spéciale sur la comédie Chris Rock en direct s’est déroulée avec succès pour Netflix. Mais en avril, le géant du streaming a tenté une réunion spéciale en direct de Love Is Blind, uniquement pour que les téléspectateurs assistent à plusieurs retards et à une visualisation pas si en direct après tout.

Le streamer a récemment augmenté ses prix et réprimé le partage de mots de passe, au grand dam de ses abonnés.

Pour plus de contenu lié au streaming, jetez un œil aux meilleurs téléviseurs du marché en ce moment.