Netflix permet aux abonnés de conserver leurs DVD pendant la fermeture de DVD.com

Netflix traite la fin de l’ère du DVD comme une fête d’anniversaire – ou des funérailles, selon votre point de vue. La société a annoncé en avril qu’elle enverrait son dernier DVD par courrier le 29 septembre, un peu plus de 25 ans après l’envoi du tout premier. (Fait amusant : la toute première enveloppe rouge de Netflix contenait le film de Tim Burton. Jus de coléoptère.) Si vous n’avez jamais entendu parler de DVD.com ou si vous pensiez que Netflix s’était retiré du secteur de l’expédition de disques il y a des années, c’est compréhensible. Mais c’est maintenant votre chance d’en posséder un morceau.

Cette semaine, Netflix a déclaré que les abonnés de DVD.com pouvaient conserver tous les disques qu’ils avaient loués juste avant la faillite de l’entreprise. « Nous ne facturons plus les disques non retournés après le 29 septembre », a déclaré la société. expliqué dans un tweet. « Veuillez profiter de vos dernières expéditions aussi longtemps que vous le souhaitez ! » Et en plus de cela, les abonnés DVD.com peuvent s’inscrire pour un envoi surprise allant jusqu’à 10 disques supplémentaires pour apparaître dans leur boîte aux lettres après la fermeture du site. Considérez-les comme des cadeaux de fête en sortant.



Vous ne penserez peut-être pas que ce soit si excitant si vous êtes l’un des plus d’un million d’abonnés à DVD.com, dont beaucoup sont sûrement mécontents de la disparition du service de vente par correspondance. Alors que les guerres du streaming ont donné l’impression qu’il y avait plus de contenu en ligne que quiconque ne pourrait jamais regarder ou vouloir, il est facile d’oublier le fait que le secteur DVD de Netflix avait toujours un énorme attrait pour les personnes qui vivaient dans des zones rurales ou qui aimaient des films improbables. pour apparaître sur un service de streaming. Le fait que Netflix va désormais permettre à certaines de ces personnes de conserver définitivement une douzaine de disques donne à l’entreprise une apparence généreuse. Mais cela montre également combien de ses clients les plus fidèles elle laisse derrière elle.

Le fait est que Netflix envisage d’abandonner les DVD depuis le 20e siècle. Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a rappelé comment le fondateur de Netflix, Reed Hastings, lui avait dit en 1999 qu’il prévoyait de mettre l’entreprise entièrement en ligne dès que les conditions économiques seraient réglées. « À l’époque, [Hastings] a déclaré que les tarifs postaux allaient continuer à augmenter et qu’Internet allait devenir deux fois plus rapide à moitié prix tous les 18 mois », a déclaré Sarandos à Variety en 2018. « À un moment donné, ces lignes se croiseraient, et cela deviendrait plus coûteux. -efficace pour diffuser un film plutôt que d’envoyer une vidéo par courrier. Et c’est à ce moment-là que nous entrons.

Cela s’est produit en 2007, lorsque Netflix a lancé son activité de streaming, qui n’était pas aussi performante qu’elle l’est aujourd’hui. Il n’y avait que 1 000 films parmi lesquels choisir et le système fonctionnait un peu comme le service DVD par courrier. Si vous aviez le forfait à 18 $ par mois, vous ne pourriez télécharger que trois films à la fois et, en fonction de votre forfait, vous ne pourriez regarder que 18 heures de contenu en streaming par mois. Un journaliste du New York Times notait également à l’époque qu’il avait eu du mal à démarrer « à cause d’une inadéquation entre la version du logiciel antipiratage de Microsoft attendue par le spectateur de Netflix et celle chargée dans le PC, et il lui a fallu environ 15 minutes pour réparer le problème ». problème avec l’aide d’un spécialiste du support client. Ce genre de chose n’est jamais arrivé avec un DVD.

En 2011, il était clair que le streaming était l’avenir non seulement pour Netflix mais aussi pour les films et les émissions de télévision en général. C’est l’année où Hastings a orchestré ce qui pourrait être le mouvement le plus notoire de l’histoire de Netflix : le pivot Qwikster. Sentant que le secteur des DVD pourrait freiner les ambitions naissantes de Netflix en matière de streaming, Hastings a décidé de diviser la société en deux : Netflix pour le streaming et une nouvelle société appelée Qwikster pour les DVD par courrier. Le problème était que les abonnés Netflix existants finiraient par payer beaucoup plus pour deux services distincts s’ils voulaient continuer à bénéficier du streaming et des DVD. Beaucoup avaient l’impression que Netflix leur retirait le service DVD qu’ils aimaient. Des centaines de milliers de personnes se sont désabonnées, le stock de Netflix a chuté et trois semaines plus tard, Hastings a fait marche arrière et a abandonné la scission de Qwikster.

Et c’est pourquoi vous n’avez probablement jamais entendu parler de DVD.com. Bien que la société ait pris ses distances par rapport au pivot de Qwikster, elle a quand même continué et a discrètement séparé son activité DVD. Il l’a simplement appelé DVD.com au lieu de Qwikster, et a laissé les prix de Netflix seuls. Et des millions de personnes ont continué à recevoir des DVD par courrier. En 2011, lorsque la scission s’est produite, ce nombre était d’environ 16 millions, et aujourd’hui il se situe entre 1,1 et 1,3 million. Le service de streaming de Netflix, en comparaison, a ajouté 5,9 millions d’abonnés au seul trimestre dernier, portant son total mondial à 238,4 millions.

Quand on y réfléchit, Netflix aurait du mal à expédier autant de DVD, quel que soit le coût. En fin de compte, les films et les émissions de télévision ne sont qu’un ensemble de données, que vous les mettiez sur un disque ou via un câble Ethernet. L’activité DVD par courrier de Netflix a réalisé des bénéfices pas plus tard qu’au quatrième trimestre 2019, la dernière fois que la société a inclus les détails de DVD.com dans ses résultats, mais cela n’a jamais été ce que l’avenir lui réservait. De plus, quelles que soient les ressources que Netflix consacre à son activité de DVD par courrier, il a besoin de tout ce qu’il peut pour mener la prochaine bataille des guerres du streaming.

Donc, pour tous les cinéphiles nostalgiques, il ne vous reste que quelques jours pour vivre la fin de l’ère du DVD Netflix et réclamer votre prix. Jusqu’au 29 septembre en fin de journée, vous pouvez créer un compte DVD.com et bénéficier de ce dernier envoi d’enveloppes rouges. Vous pouvez demander jusqu’à huit disques à la fois, et il existe également une offre permettant de recevoir 10 disques surprise. Et encore une fois, vous n’aurez pas à renvoyer ces disques. Accrochez-vous à eux. Chérissez-les. Dans quelques années, lorsqu’ils seront considérés comme des objets de collection et extrêmement cool selon les standards de la plus jeune génération, vendez-les pour pouvoir vous permettre de vous abonner à cinq services de streaming différents.

