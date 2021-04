La croissance du nombre d’abonnés alimentée par la pandémie de Netflix ralentit beaucoup plus rapidement que prévu, car les personnes qui ont été confinées à la maison peuvent sortir et faire d’autres choses à nouveau. Le service de streaming vidéo a ajouté 4 millions d’abonnés supplémentaires dans le monde de janvier à mars, son plus petit gain au cours de cette période de trois mois en quatre ans. La performance rapportée mardi était d’environ 2 millions d’abonnés de moins que ce que la direction et les analystes avaient prédit que Netflix ajouterait au cours du premier trimestre. Cela a marqué une énorme baisse par rapport à la même période l’année dernière lorsque Netflix a ajouté près de 16 millions d’abonnés. Cela est venu juste au moment où les gouvernements du monde entier imposaient des verrouillages qui ont créé une énorme audience captive pour le principal service de streaming vidéo.

Signalant que la tendance se poursuit, Netflix prévoit une augmentation de seulement 1 million d’abonnés dans le monde au cours de la période actuelle d’avril à juin, contre une augmentation de 10 millions d’abonnés à la même période l’année dernière.

« C’est juste un peu bancal pour le moment », a déclaré le co-PDG de Netflix, Reed Hastings, lors d’une discussion sur les résultats de la société diffusée mardi.

La mauvaise performance du début d’année a ébranlé les investisseurs, entraînant une baisse de plus de 8% des actions de la société de Los Gatos, en Californie, dans le cadre du trading prolongé, même si les revenus de Netflix ont atteint les objectifs des analystes et que ses bénéfices ont dépassé les estimations.

Netflix a gagné 1,71 milliard de dollars, soit 3,75 dollars par action, plus que doubler par rapport à il y a un an. Les revenus ont grimpé de 24% par rapport à la même période l’an dernier pour atteindre 7,16 milliards de dollars.

Le ralentissement inévitable de la croissance des abonnés avait été largement télégraphié par la direction de Netflix dans des rappels répétés que ses gains étaient une anomalie due à une pandémie.

Maintenant qu’une grande partie de la population américaine a été vaccinée, les gens peuvent se déplacer plus librement et trouvent d’autres détournements en plus de regarder des séries télévisées et des films sur Netflix.

« Tout se résume à COVID », a déclaré mardi Spencer Neumann, directeur financier de Netflix.

La grande question est de savoir quelle sera l’ampleur de la baisse de cette année par rapport à l’augmentation de 37 millions d’abonnés dans le monde l’année dernière – de loin la plus importante depuis que Netflix a étendu son service de location de DVD en streaming vidéo il y a 14 ans.

L’analyste de Third Bride, Scott Kessler, a émis l’hypothèse que le démarrage lent de cette année pourrait pousser la direction de Netflix à modifier ses prix ou à affiner sa stratégie pour aider à stimuler sa croissance d’un trimestre à l’autre. «Ou l’entreprise continuera-t-elle à se concentrer sur le long terme?» Se demanda Kessler.

La direction de Netflix a cherché à rassurer les investisseurs dans une lettre selon laquelle la croissance du nombre d’abonnés s’améliorerait au cours du second semestre, à mesure que davantage de séries télévisées et de films qui ont dû être retardés pendant la pandémie sont terminés et publiés.

Mais ce qui s’est passé au cours du premier trimestre indique que Netflix pourrait se diriger vers une année terne. La dernière fois que Netflix a commencé une année avec un gain plus faible – 5,3 millions d’abonnés au premier trimestre 2017 – le service s’est soldé par une augmentation annuelle de 21,6 millions d’abonnés.

La direction de Netflix ne fait pas de projections de croissance annuelle, soutenant qu’il est assez difficile de prédire combien d’abonnés son service ajoutera d’un trimestre à l’autre.

En plus de ne plus profiter du fait que les gens sont coincés à la maison la plupart du temps, Netflix est également confronté à une concurrence plus que jamais de la part d’un large éventail de services de streaming vidéo de grandes entreprises telles que Disney, Apple et HBO.

Netflix, cependant, reste loin devant le reste du peloton, avec près de 208 millions d’abonnés dans le monde. Il bénéficie également d’une gamme de programmes primés comprenant des séries toujours populaires telles que « Stranger Things », « The Crown » et « Ozark », avec plus de succès potentiels toujours en préparation dans une usine vidéo qui prévoit de dépenser 17 milliards de dollars. sur la programmation cette année seulement.

Hastings et Neumann ont minimisé l’impact d’une concurrence plus rude dans leurs commentaires mardi.

« Il y a cette grande piste de croissance si nous restons concentrés et continuons à nous améliorer », a déclaré Neumann.

Une grande partie de la programmation de Netflix a été financée par emprunt, mais la société ne s’attend plus à devoir emprunter pour payer ces factures. De plus, Netflix rapporte désormais plus d’argent qu’il n’en brûle, ce qu’il a rarement fait dans le meilleur des cas.

Après avoir affiché un flux de trésorerie positif de 1,9 milliard de dollars l’année dernière, Netflix s’attend à atteindre le seuil de rentabilité cette année.

