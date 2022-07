Netflix perd 1 million d’abonnés au deuxième trimestre 2022 et confirme le niveau financé par la publicité pour le début de 2023

Netflix s’attendait à un deuxième trimestre difficile avec une forte baisse du nombre d’abonnés payants, mais le rapport financier d’aujourd’hui a révélé une image beaucoup moins sombre que prévu. Entre avril et juin, la plateforme a perdu 970 000 adhésions au lieu des 2 millions attendus. Cela a conduit à une augmentation de 7% des cours des actions après les heures de négociation.

Le niveau moins cher financé par la publicité est attendu au début de 2023, et le même délai s’applique à la répression des 100 millions de foyers qui ne paient pas pour le service, mais utilisent des mots de passe partagés.

Perdre 1 million de clients payants pourrait être un coup dur pour l’entreprise sur le papier, mais son chiffre d’affaires a tout de même augmenté de 8,6 %. Netflix a révélé que cela avait été fait par une augmentation du nombre moyen d’abonnements payants et de l’ARM (revenu moyen par abonnement). Le nombre aurait été encore plus élevé, mais Netflix a perdu 339 millions de dollars en raison de l’impact des devises étrangères.

Alors que la société renforce ses positions sur les marchés mondiaux, la force du dollar affecte négativement ses résultats libellés en dollars. Netflix met également en garde contre les défis à venir et a informé les investisseurs des étapes à court et à long terme qui augmenteront les ventes.

Les prévisions de la société pour le troisième trimestre 2022 voient le nombre d’abonnés augmenter de 1 million, contre 4,4 millions au troisième trimestre 2021.

L’intégration de Microsoft pour le niveau financé par la publicité est essentielle pour Netflix et les plans sont d’introduire le nouveau plan au “début 2023”. Il arrivera d’abord sur les marchés où les gens ont tendance à dépenser plus et une fois que Netflix apprendra comment le nouveau plan fonctionne, il s’étendra à d’autres régions. Cela amènerait plus d’abonnés payants à bord, espère la société.

Nous avons déjà annoncé que l’année prochaine serait l’année où Netflix allait enfin gérer les abonnés partageant des mots de passe. Selon le rapport, plus de 100 millions de foyers ne paient pas, en plus des 200 millions de comptes déjà payants. Une fois que l’entreprise aura décidé de la méthode à utiliser, elle mettra en œuvre les nouveaux plans et fonctionnalités.

La source