Netflix partage un premier aperçu de la saison 4

Liam Hemsworth dans « The Witcher ».

Netflix/Capture d’écran

Netflix a dévoilé le premier aperçu de la version de Liam Hemsworth de Geralt de Riv.

L’acteur a repris le rôle principal dans Le sorceleur suite à la sortie de l’ancien leader Henry Cavill en 2022.

Le teaser de la saison quatre montre Geralt conduisant son cheval à l’eau dans une nuit brumeuse. Après avoir entendu des grognements derrière eux, il se retourne, révélant le nouveau visage derrière le personnage.

En octobre 2022, Netflix a annoncé que Cavill quitterait la série après trois saisons. « Mon parcours en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, et hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison 4 », a-t-il expliqué dans un communiqué. « À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth assumera le rôle du Loup Blanc. Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau avec respect pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme de voir le point de vue de Liam sur cet homme des plus fascinants et nuancés.

À l’époque, Hemsworth avait également exprimé à quel point il était ravi de reprendre le rôle. « Henry Cavill a été un Geralt incroyable, et je suis honoré qu’il me confie les rênes et me permette de prendre les lames du Loup Blanc pour le prochain chapitre de son aventure », a-t-il partagé dans un communiqué.

Hemsworth s’est également adressé à Cavill, saluant la performance de l’acteur. « Henry, je suis fan de toi depuis des années et j’ai été inspiré par ce que tu as apporté à ce personnage bien-aimé. J’ai peut-être de grosses bottes à remplir, mais je suis vraiment ravi de me lancer dans Le sorceleur monde », a-t-il écrit.

Dans Le journaliste hollywoodienDans l’article de couverture de Cavill de novembre 2021, la star a déclaré qu’il prévoyait de donner suite à Le sorceleur L’objectif de la créatrice de la série, Lauren Schmidt Hissrich, est que la série dure au moins sept saisons. « Absolument », avait déclaré Cavill à l’époque à propos de son maintien dans la série. « Tant que nous pouvons continuer à raconter de belles histoires qui honorent le travail de Sapkowski. »

Netflix a annoncé le mois dernier que Le sorceleur se terminerait avec la cinquième saison à venir. Les deux dernières saisons se tournent consécutivement.