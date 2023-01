Netflix paiera jusqu’à 385 000 $ à son prochain agent de bord

Le streamer indique que les candidats devront “démontrer une représentation professionnelle de Netflix Aviation à tout moment dans l’exercice des fonctions du poste”, et indique que les candidats doivent adopter la culture de Netflix et être capables “d’opérer avec peu de direction et beaucoup d’autonomie”. -motivation.”

En plus des responsabilités normales telles que la réalisation d’inspections de cabine avant le vol et la conduite de briefings de sécurité, le nouveau préposé sera responsable de l’entretien de la réserve, selon la fiche d’emploi .

Netflix est à la recherche d’un nouvel agent de bord pour rejoindre son “équipe de rêve” et est prêt à payer plus d’un quart de million de dollars pour le bon candidat.

Netflix n’a pas proposé de fourchette de rémunération spécifique pour le rôle, mais répertorie la fourchette globale du marché pour des postes similaires se situant entre 60 000 $ et 385 000 $. Le montant final de la rémunération sera déterminé par “un large éventail de facteurs de rémunération”, y compris les compétences et l’expérience, indique la société.

Le rôle exige “une flexibilité pour travailler selon un horaire de travail varié, y compris des voyages nationaux et internationaux, nécessitant souvent des jours de travail le week-end et les jours fériés et des périodes de voyage prolongées”, ainsi qu’une capacité à soulever et à transporter jusqu’à 30 livres à la fois.

Le studio derrière “Stranger Things” a 30 bureaux dans le mondenotamment à Madrid, Séoul, Tokyo, Mexico et Londres.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Le nègre “Spare” du prince Harry a écrit ces 3 autres mémoires à succès