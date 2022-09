Netflix ouvre un studio de jeux vidéo en Finlande

Netflix a annoncé lundi qu’il ouvrirait un studio de jeu interne en Finlande.

Il s’agit de la première poussée de la société dans le développement de jeux internes depuis que le géant du streaming est entré dans l’espace de jeu mobile en novembre 2021. La société a déjà acheté trois studios de jeux externes au cours de l’année écoulée. Netflix a acheté Next Games, également basé en Finlande, pour environ 72 millions de dollars.

Netflix dispose déjà d’un cache de plus de 20 jeux mobiles disponibles en téléchargement pour les abonnés Netflix, et la société prévoit d’en avoir 50 d’ici la fin de l’année. Le catalogue comprend “Stranger Things: 1984” et “Queen’s Gambit Chess”, qui sont basés sur la série Netflix.

L’incursion du streamer dans le jeu en est à ses débuts, mais, en août, peu d’abonnés Netflix jouaient. Selon Apptopia, moins de 1 % des 220 millions d’abonnés de Netflix interagissent quotidiennement avec les jeux. Netflix n’a pas immédiatement répondu à une question sur son engagement dans le jeu.

La société, qui a perdu l’ensemble de ses abonnés au cours des derniers trimestres, a présenté le studio nouvellement annoncé comme un lieu où Netflix pourrait développer en interne des jeux aux côtés de ses studios subsidiaires existants, qui incluent également Night School Studio et Boss Fight Entertainment.

“C’est encore tôt, et nous avons encore beaucoup de travail à faire pour offrir une excellente expérience de jeu sur Netflix”, a lu une déclaration du vice-président de Netflix de Game Studios, Amir Rahimi. “Créer un jeu peut prendre des années, donc je suis fier de voir comment nous construisons régulièrement les fondations de nos studios de jeux au cours de notre première année.”

La société a déclaré que ses jeux n’auront pas de publicités ni d’achats intégrés. Actuellement, les utilisateurs peuvent voir les jeux proposés dans l’application Netflix, mais les jeux eux-mêmes se téléchargent en tant qu’applications individuelles.