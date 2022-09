Netflix ouvre un nouveau studio de jeux

Netflix mise sur le développement de jeux vidéo avec la création d’un studio interne à Helsinki, a annoncé lundi le géant du streaming. Il créera des jeux originaux sans publicité ni achats intégrés, a déclaré Netflix.

“C’est une autre étape dans notre vision de construire un studio de jeux de classe mondiale qui apportera une variété de jeux originaux délicieux et profondément engageants… à nos centaines de millions de membres à travers le monde”, Amir Rahimi, vice-président de Game Studios de Netflix, a déclaré dans un communiqué de presse.

Le studio est dirigé par l’ancien cadre de Zynga, Marko Lastikka. Zynga est principalement un développeur mobile connu pour créer des jeux tels que FarmVille, Words with Friends, CSR Racing et d’autres titres occasionnels.

Ce nouveau studio de jeu interne n’est pas le premier de Netflix. Plus tôt cette année, Netflix a acheté Next Games, basé à Helsinki, créateur du titre mobile de l’année dernière Stranger Things: Puzzle Tales. Netflix a également acheté une société basée au Texas Studio de combat de boss plus tôt cette année et basée en Californie Studio d’école du soir l’année dernière.

La poussée de Netflix dans le jeu fait partie de la stratégie plus large de l’entreprise pour garder les globes oculaires sur sa plate-forme. Lorsque Fortnite est devenu un phénomène culturel en 2018-19, le PDG de Netflix, Reed Hastings, a déclaré que le titre de bataille royale était plus une menace à lui que le rival de la télévision et du streaming de films HBO. L’année dernière, Netflix a commencé à intégrer des jeux dans ses applications mobiles, permettant aux utilisateurs de télécharger des titres sur leurs téléphones. Les jeux étaient en grande partie des affaires occasionnelles, mais il y avait quelques joyaux cachés, tels que Poinpy. Pour le moment, on ne sait pas si Netflix s’en tiendra à des titres plus décontractés ou visera à créer des jeux AAA, comme ceux de Sony, Nintendo et Microsoft.

