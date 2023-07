L’un des messages les plus importants partagés tout au long du panel était que cela « s’améliore plus tard », ce que vit Bevy.

Le premier était « Bevelations Live » avec le casting de La survie du plus épais; Michelle Buteau et Tasha Smith, et Les Upshaw membre de la distribution, Kim Fields.

TOUT LE MONDE (et ils amende une ** maman) était à NOLA ce week-end, y compris une légende qui a secoué un service de streaming soirée saupoudrée de poivre citronné et une bande de filles magnifiques qui ont réfléchi à leurs émissions scénarisées super drôles.

Vendredi, Netflix s’est associé à la marque événementielle Lemon Pepper Wet pour une fête célébrant le prochain film Ils ont cloné Tyrone avec John Boyega, Teyonah Parris et Jamie Foxx.

L’expérience du sud tenue à The Chicory à la Nouvelle-Orléans comprenait des sons de DJ Infamous…

et les apparitions de Terrence J…

DJ Amorphe…

et les hôtes de podcast Sylvia Obell et Scottie Beam.

Dans une tournure surprise, DJ Mannie Fresh est également monté sur scène pour faire sortir pour la première fois le rappeur «Return Of 4eva» Big KRIT…

puis Juvenile qui a parcouru ses tubes « 400 Degreez », « Slow Motion », « I Need A Hot Girl » et « Back That Azz Up ».

Des moments de plaisir ont clairement été passés par tous!

Que pensez-vous des événements de Netflix dans NOLA ?