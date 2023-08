Netflix One Piece Featurette montre de nouvelles images

Une pièceun manga bien-aimé de longue date et animé qui a été lu et regardé dans le monde entier, arrive enfin à action en direct. Eichiro Odal’auteur/artiste du manga original a travaillé aux côtés Netflix tout au long de la fabrication. Une nouvelle featurette montre de toutes nouvelles images ainsi que des interviews avec les acteurs et l’équipe sur ce qu’il a fallu pour mettre le chef-d’œuvre d’Oda à l’écran.

Célébrations des fans en soutien à Une pièceLa sortie de aura lieu dans le monde entier. Les événements débuteront le 24 août à Los Angeles, où, selon un communiqué de presse de Netflix, les participants auront un accès privé aux manèges et aux jeux de Pacific Park avant une première projection du premier épisode.

Une pièce étoiles Iñaki Godoy comme Luffy, Mackenyu comme Zoro, Emily Rudd comme Nami, Jacob Romero comme Usopp, Taz Skylar comme Sanji, Vincent Regan comme vice-amiral Garp et Morgan Davies Koby.

Une pièce sorties sur Netflix le 31 août.

Cette pièce a été écrite pendant les grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des scénaristes et acteurs actuellement en grève, le film présenté ici n’existerait pas.

