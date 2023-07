Netflix n’offre plus de plan de base sans publicité aux États-Unis et au Royaume-Uni

Netflix a supprimé son abonnement de base de 10 $ par mois de sa gamme aux États-Unis et au Royaume-Uni, offrant aux nouveaux abonnés une option de moins pour diffuser sans publicité. Le niveau de prix a été retiré de son site Web et ne montre que trois options. Cette décision intervient après que le service de streaming a progressivement supprimé le plan de base au Canada fin juin.

Le plan de base sans publicité était accompagné de téléchargements mobiles et de la possibilité de diffuser sur un appareil à la fois. Par rapport à sa nouvelle option basée sur la publicité, la seule différence était le prix et la fonction de téléchargement mobile. Lors de son appel aux résultats en avril, Netflix a annoncé des changements au plan financé par la publicité, qui coûte 7 $ par mois et est devenu son offre la plus populaire parmi les clients. La société a déclaré qu’elle déploierait des mises à niveau, notamment une qualité vidéo 1080p (une augmentation par rapport à 720p) et deux flux simultanés.

Si vous visitez la page de tarification de Netflix aujourd’hui, les plans répertoriés sont Standard avec publicités (7 $), Standard (15,50 $) et Premium (20 $), avec quelques modifications mineures à leurs offres. Les nouveaux membres ne peuvent souscrire qu’à l’un de ces trois abonnements :

Forfaits Netflix aux États-Unis Standard avec publicités Standard Prime Prix ​​mensuel 7 $ 15,50 $ 20 $ Nombre d’écrans que vous pouvez regarder en même temps 2 2 4 Nombre de téléphones ou de tablettes sur lesquels vous pouvez effectuer des téléchargements 0 2 6 HD disponible Oui Oui Oui Ultra HD disponible Non Non Oui

Les personnes qui ont déjà le plan de base sans publicité pourront le conserver à moins qu’elles n’annulent leur abonnement ou ne changent d’abonnement, selon Netflix.

Dans un e-mail à Crumpe, un porte-parole de Netflix a mis en lumière les prix bon marché des forfaits publicitaires du streamer aux États-Unis et au Royaume-Uni, affirmant qu’ils sont « inférieurs à la concurrence et offrent une grande valeur aux consommateurs compte tenu de l’étendue et de la qualité de notre catalogue ».