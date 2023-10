Netflix n’est toujours pas intéressé par les droits sportifs en direct – The Hollywood Reporter

« Formule 1 : Conduire pour survivre »

Avec l’aimable autorisation de Netflix

Netflix ne diffusera pas de sitôt des courses de Formule 1, des tournois de tennis professionnels ou des événements du PGA Tour. Mais la société prévoit de continuer à s’appuyer sur le créneau qu’elle s’est taillé avec des documentaires sur le sport comme Formule 1 : Drive to Survive, Break Point et Bat son plein.

« Nous sommes dans le secteur du sport, mais nous sommes dans le domaine auquel nous apportons le plus de valeur, à savoir le drame du sport », a déclaré mercredi le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, lors de la discussion sur les résultats du troisième trimestre de la société. Citant les émissions ci-dessus ainsi que Stratège et le récemment publié Beckham – qui a été la meilleure série en langue anglaise sur le streamer au cours des deux dernières semaines – Sarandos a ajouté : « Nous avons un grand impact sur le sport à travers ce pour quoi nous sommes le plus doués, à savoir le drame. »

La question s’est posée car la veille, Netflix avait annoncé son premier événement sportif en direct : un match de golf de neuf trous, appelé La Coupe Netflixqui mettra en vedette des stars de Conduire pour survivre et Bat son plein. L’événement conçu pour le streaming fait écho à Le matchune création de Warner Bros. Discovery Sports mettant en vedette des athlètes de différents sports jouant une partie de golf – et, ce qui est crucial pour Netflix, un tel événement n’implique pas de payer de lourds frais de droits à une ligue.

« Je considère cela comme un excellent moyen de prolonger le grand drame des marques de sport que nous avons créé », a déclaré Sarandos. « Mais [there’s] aucun changement fondamental dans notre stratégie relative aux sports en direct ou dans notre licence pour les sports en direct.

Si la Coupe Netflix (le troisième événement en direct du streamer) se déroule sans problème, Sarandos a déclaré qu’il pourrait y avoir de la place pour plus de choses comme celle-ci à l’avenir. « Nous investissons massivement dans les capacités live », a-t-il déclaré, « donc à mesure que la demande augmente et que nous trouvons différentes manières pour que le côté vivant puisse faire partie de la narration créative, nous voulons pouvoir le faire à grande échelle. »