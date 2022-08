Netflix Mulling 7 $ à 9 $ Prix mensuel pour le niveau financé par la publicité, selon le rapport

Service de diffusion en continu Netflix envisage de tarifer son nouveau niveau d’abonnement financé par la publicité entre 7 et 9 dollars par mois, selon un rapport. Ce serait environ la moitié du prix de son forfait sans publicité le plus populaire, qui coûte 15,50 $ par mois.

Alors que Netflix s’apprête à introduire la publicité pour la première fois, il est prudent de trouver le bon équilibre entre attirer des téléspectateurs soucieux de leur budget et offrir une offre non discordante. vivreBloomberg signalé Vendredi.

La société prévoit de vendre environ quatre minutes de publicités par heure pour le nouveau niveau et diffusera des publicités pendant et avant certains programmes, mais pas après, a déclaré Bloomberg, citant des sources anonymes familières avec les plans de Netflix.

Netflix n’a pas immédiatement fourni de commentaire à CNET.

Lire la suite: Meilleur service de streaming de 2022 : Netflix, HBO Max, Disney Plus et plus

Les publicités ne seront pas diffusées pendant les émissions pour enfants, Bloomberg signalé plus tôt, et les abonnés ne pourront apparemment pas télécharger de contenu pour le visionner hors ligne.

Le nouveau niveau financé par la publicité de Netflix pourrait commencer à se déployer sur environ six marchés au cours des trois derniers mois de cette année, a déclaré Bloomberg vendredi, avec un lancement complet possible au début de 2023. Les plans pourraient cependant changer.

En avril dernier, quand Netflix a signalé sa première perte d’abonnés en une décennie, le co-PDG Reed Hastings a renversé des années de licenciement tout intérêt pour la publicité en révélant que l’entreprise recherchait un produit moins cher, option financée par la publicité. L’entreprise envisage également de lancer facturation du partage de mot de passeL’année prochaine.

Services de streaming rivaux Hulu et Disney+ ont également annoncé récemment de nouveaux offres financées par la publicité dans le cadre de leur gamme.