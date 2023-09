Netflix met fin à son activité DVD après 25 ans

New York

CNN

—



Netflix met officiellement fin à l’activité qui a contribué à en faire un nom bien connu.

Cet automne, le géant du streaming fera officiellement ses adieux à son service de location de DVD et à toutes les enveloppes rouges qui l’ont rendu possible.

« Le 29 septembre 2023, nous enverrons la dernière enveloppe rouge », précise l’entreprise. tweeté Mardi. « Ce fut un véritable plaisir et un véritable honneur d’offrir des soirées cinéma à nos merveilleux membres depuis 25 ans. »

« Notre objectif a toujours été de fournir le meilleur service à nos membres, mais à mesure que le secteur des DVD continue de diminuer, cela va devenir de plus en plus difficile », a écrit mardi le co-PDG Ted Sarandos dans un article de blog. « Faire de 2023 notre dernière saison nous permet de maintenir notre qualité de service jusqu’au dernier jour et de repartir sur une bonne note. »

La société a annoncé mardi un manque à gagner pour ses résultats du deuxième trimestre après la clôture du marché. Les actions ont chuté d’environ 6%.