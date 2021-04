Jim Cramer de CNBC est venu à la défense de Netflix mercredi après la vente des actions du géant du streaming sur son rapport du premier trimestre.

Le titre a plongé de plus de 7% depuis la publication du rapport après la clôture de mardi, malgré que la société ait battu les estimations sur les lignes supérieures et inférieures. Les investisseurs ont été déçus par une croissance des abonnés plus faible que prévu et par un avenir incertain à court terme, a noté Cramer.

« Après l’incroyable performance que cette société nous a donnée au fil des ans, vous devez vous rappeler que douter de Netflix a été une erreur à chaque étape du processus », a déclaré Cramer sur « Mad Money ».

Netflix a rapporté avoir 208 millions d’abonnés payants à la fin du mois de mars, une augmentation de 14% par rapport à il y a un an, mais inférieure aux 210 millions attendus par la société.

Malgré la baisse de la croissance des abonnés, le directeur financier Spencer Neumann a déclaré lors de la conférence téléphonique que «les affaires restent saines», l’engagement augmente et le chiffre d’affaires des clients diminue.

« Pour moi, cela dit » s’il vous plaît, ne paniquez pas « … Je pense qu’ils trouveront un moyen de lancer de nouvelles inscriptions avec du contenu incontournable, qu’ils le créent eux-mêmes ou qu’ils doivent obtenir une licence auprès de quelqu’un d’autre », A déclaré Cramer. « En d’autres termes, je donne crédit à Netflix pour quelque chose qui n’existe pas encore, quelque chose qui nous fera nous sentir obligés de nous abonner malgré toute la concurrence. »

Plus tôt mercredi, Cramer a déclaré que l’action Netflix pourrait potentiellement chuter à 490 $ l’action, bien qu’il reste optimiste à long terme. Les actions de Netflix ont terminé à 508,90 $ mercredi, en baisse de 14% par rapport à leur sommet commercial en janvier.