Netflix manque peut-être une opportunité dans les films d’horreur

Il y a une grosse question d’argent qui hante Netflix.

Ces dernières années, le streamer a dépensé beaucoup d’argent pour des films d’action flashy de style blockbuster comme “The Grey Man” et “Red Notice”, qui ont coûté 200 millions de dollars chacun à la société. Les films sont les premières étapes des offres visant à déclencher des franchises au niveau de l’événement. Mais ils sont coûteux et leur impact sur les résultats de Netflix n’est pas clair.

Pendant ce temps, le hit de la plateforme “Stranger Things”, un thriller surnaturel avec des nuances d’horreur, est devenu une référence culturelle claire. La série, qui vient de sortir sa quatrième saison, a inspiré des costumes d’Halloween et des versions de jeux vidéo de l’univers alternatif rempli de monstres.

Alors que l’émission a un budget similaire à ces films d’action à indice d’octane élevé – environ 30 millions de dollars par épisode, soit plus de 200 millions de dollars par saison – son succès a conduit certains acteurs de l’industrie à se demander si les fonctionnalités à gros budget valent l’investissement de Netflix.

Les rivaux de Netflix en streaming ont commencé à modifier leurs propres stratégies de contenu afin de dépenser moins en contenu cinématographique directement en streaming. Le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a déclaré jeudi que sa société n’avait pas été en mesure de trouver une “valeur économique” dans la production de films à gros budget pour ses services de streaming.

“Nous avons vu, heureusement, en ayant maintenant accès à toutes les données, les performances des films en direct”, a déclaré Zaslav lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre de la société. “Et notre conclusion est que les films coûteux en direct … ne sont pas comparables à ce qui se passe lorsque vous lancez un film au cinéma, dans les salles.”

Netflix ne sort pas souvent de films dans les salles, à moins qu’il ne cherche à être éligible aux Oscars, il budgétise donc les films en sachant que sa seule option pour récupérer les dépenses est la croissance des abonnements.

C’est pourquoi les analystes ont désigné le genre d’horreur comme une avenue potentielle pour Netflix.

Le genre d’horreur, en particulier, s’accompagne généralement de coûts de production inférieurs, ce qui rend ces types de films idéaux pour le box-office, car ils rapportent souvent beaucoup plus de ventes de billets qu’ils ne coûtent à faire.

“Get Out” de Blumhouse et Universal n’a coûté que 4,5 millions de dollars à produire et a généré plus de 250 millions de dollars au box-office mondial.

Et tandis que “The Grey Man” devrait devenir une franchise, Peter Csathy, fondateur et président de la société de conseil Creative Media, a suggéré que Netflix néglige les opportunités de franchise dans l’horreur qui pourraient faire économiser à l’entreprise des centaines de millions par film.

“Scream”, “Insidious”, “Halloween” et d’autres séries de films d’horreur ont conquis les fans du genre, en tant qu’alternatives à petit budget aux efforts de franchise plus coûteux comme Fast and Furious, Star Wars, Marvel ou Lord of the Rings.

“Les coûts de production ne sont qu’un éclat, une fraction, une petite fraction de ce que représentent ces énormes paris qui sont faits”, a-t-il déclaré. “Et pourquoi ne pas opter pour une chose sûre et peu coûteuse qui frappe votre démo ciblée? Pourquoi ne pas y mettre votre argent, plutôt que de faire ces gros jeux de prestige?”

De plus, a ajouté Csathy, le public cible du genre horreur se trouve également être jeune – les annonceurs démographiques et les streamers veulent exploiter.

Netflix a connu le succès des versions d’horreur passées, y compris sa trilogie “Fear Street”, et a un certain nombre de versions originales de Netflix dans le genre, notamment “No One Gets Out Alive” et “There’s Someone Inside Your House”.

Michael Pachter, analyste chez Wedbush, a suggéré que Netflix pourrait en avoir plus pour son argent en s’en tenant à une gamme de projets d’horreur et de comédie romantique, qui ont tous deux tendance à être à relativement petit budget. Avec des budgets plus modestes, les faux pas ne sont pas aussi importants.

“Ce qui est cool avec un petit budget, c’est que vous pouvez faire des erreurs”, a-t-il déclaré. “Gros budget, vous ne pouvez tout simplement pas en faire. Si vous vous trompez, vous êtes foutu. Alors, qu’est-ce qui est le plus risqué, un film à 150 millions de dollars ou trois films à 50 millions de dollars ?”