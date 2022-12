Netflix, Lululemon, DocuSign et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus grands mouvements à midi :

Lululemon – Les actions de Lululemon ont chuté de 12% après que la société de vêtements de sport a annoncé des perspectives plus faibles que prévu pour le quatrième trimestre. Au troisième trimestre, la société a dépassé les attentes de Wall Street en termes de chiffre d’affaires et de résultat.

Au-delà de la viande — Les actions de Beyond Meat ont chuté de plus de 8 % après avoir été rétrogradées par Argus pour être vendues en attente. L’analyste de l’entreprise a cité une baisse de la demande dans un contexte économique plus faible.

Broadcom – Broadcom a gagné 3,1% après avoir donné une prévision de revenus optimiste et annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu après la cloche de jeudi. Le fabricant de puces a également augmenté son dividende de 12,2 % et a déclaré qu’il reprendrait les rachats d’actions.

Tesla – L’action de Tesla a augmenté de plus de 4 %, réduisant certaines des pertes subies cette semaine. Reuters a annoncé vendredi que le constructeur de véhicules électriques suspendrait l’assemblage du modèle Y dans son usine de Shanghai entre le 25 décembre et le 1er janvier. Les niveaux de stocks de l’usine avaient fortement augmenté au cours de l’été.

Carvana – Les actions de Carvana ont augmenté de 2% après que les prêteurs ont déclaré au Wall Street Journal qu’ils ne prévoyaient pas que le vendeur de voitures en ligne déposerait bientôt son bilan. Ces créanciers se réunissent au milieu de rapports plus tôt cette semaine selon lesquels la société cherche à restructurer sa dette, selon le journal. Carvana avait connu du succès pendant la pandémie, mais la hausse des taux d’intérêt et la baisse de la demande de voitures ont nui à ses performances.

Netflix – Netflix a gagné 5% après avoir été nommé “meilleure idée” pour 2023 par Cowen et mis à niveau par Wells Fargo en surpoids à poids égal. Cowen a déclaré qu’il prévoyait une augmentation des flux de trésorerie disponibles l’année prochaine, tandis que Wells Fargo a déclaré que la croissance du contenu réduirait le taux de désabonnement des clients.

HR – RH, anciennement connue sous le nom de Restoration Hardware, a augmenté de 4,5 % après avoir annoncé un bénéfice par action et des revenus au troisième trimestre supérieurs aux attentes. Cependant, le détaillant a également déclaré qu’il s’attendait à une détérioration des tendances commerciales.

Coinbase – Les actions de la société de services de cryptographie ont chuté de 2,6 % après que Mizuho a rétrogradé Coinbase et a déclaré que son prix pourrait encore baisser de 30 %. Les actions cryptographiques telles que Coinbase ont été sous pression avec les prix des crypto-monnaies, alors que les investisseurs digèrent l’image macro et les derniers développements sur FTX.

DocuSign — Les actions de DocuSign ont bondi de 16 % après que la société de signature électronique a publié des résultats trimestriels optimistes. Il a également signalé des facturations, des renouvellements d’abonnements et des ventes supplémentaires meilleurs que prévu aux clients existants.

Costco – Le grossiste a gagné 1,6 % après que Cowen ait qualifié l’action de “meilleure idée” à l’horizon 2023, notant que l’accent mis par l’entreprise sur la valeur pourrait être une stratégie gagnante alors que les consommateurs deviennent plus soucieux des prix.

AmerisourceBergen – AmerisourceBergen a chuté de 2,7% après que Walgreens a vendu environ 1 milliard de dollars d’actions du distributeur de médicaments. Walgreens reste son principal actionnaire, sa participation étant désormais passée de 20 % à 17 %.

Vallée – La société minière basée au Brésil a gagné 3,5 % après que Morgan Stanley a mis à niveau l’action pour la surpondérer à partir d’un poids égal, citant un “cocktail” de catalyseurs positifs tels que la dynamique des prix du minerai de fer et la sortie de la Chine de sa politique Covid-zéro.

Soins du bain et du corps – Les actions de Bath & Body Works ont augmenté de 2,1% après que l’investisseur activiste Dan Loeb a augmenté sa participation dans le détaillant. Loeb a déclaré qu’il pourrait faire pression pour que le conseil d’administration soit chargé d’améliorer les problèmes de gouvernance de l’entreprise.

– Carmen Reinicke, Alexander Harring, Tanaya Macheel et Christina Cheddar-Berk de CNBC ont contribué au reportage.