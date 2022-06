Netflix licencie 300 employés supplémentaires alors que la croissance des revenus ralentit

Netflix licencie environ 300 employés supplémentaires dans toute l’entreprise.

Les coupes, qui représentent environ 3% de la base d’employés de l’entreprise, surviennent environ un mois après que la société de streaming a supprimé environ 150 postes à la suite de sa première perte d’abonnés en une décennie.

« Aujourd’hui, nous avons malheureusement licencié environ 300 employés », a déclaré Netflix dans un communiqué jeudi. « Alors que nous continuons à investir de manière significative dans l’entreprise, nous avons apporté ces ajustements afin que nos coûts augmentent en fonction de la croissance plus lente de nos revenus. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce qu’ils ont fait pour Netflix et travaillons dur pour les soutenir à travers cette difficile transition. »

Netflix avait averti les investisseurs en avril qu’il réduirait une partie de la croissance de ses dépenses au cours des deux prochaines années.

Spence Neumann, directeur financier de la société, a déclaré lors de l’appel aux résultats de la société que Netflix essayait d’être « prudent » quant à son retrait pour refléter les réalités de son activité. La société prévoit toujours d’investir massivement, notamment environ 17 milliards de dollars dans le contenu.

Le co-PDG Reed Hastings a également déclaré lors de l’appel que la société explorait des niveaux à bas prix et financés par la publicité dans le but d’attirer de nouveaux abonnés après des années de résistance aux publicités sur la plate-forme.

Netflix s’efforce également de sévir contre le partage de mot de passe endémique. La société a déclaré qu’en plus de ses 222 millions de foyers payants, plus de 100 millions de foyers utilisent son service via le partage de compte.

Les actions de la société ont baissé de moins d’un pour cent lors de la séance de jeudi à midi, mais sont en baisse d’environ 70% depuis janvier.