Netflix dit qu’il n’a « aucun projet – et ne voit pas la nécessité » d’ajouter un avertissement à The Crown pour expliquer qu’il s’agit d’une série fictive, et non d’un documentaire historique.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, aurait envoyé une lettre privée au géant du streaming.

Il a précédemment fait l’éloge le spectacle – maintenant dans sa quatrième saison – comme une « œuvre de fiction magnifiquement produite », mais veut Netflix à ajouter une clause de non-responsabilité au début de chaque épisode.

Image:

Le député d’Oliver Dowden demande un avertissement de fiction pour chaque épisode



Il craint que le programme ne menace les fans d’induire en erreur – en particulier les jeunes générations qui n’ont pas vécu les événements les plus récents.

Le mois dernier, il a déclaré dimanche au Mail: «C’est une œuvre de fiction magnifiquement produite, donc comme pour les autres productions télévisées, Netflix devrait être très clair au début, c’est juste cela.

« Sans cela, je crains qu’une génération de téléspectateurs qui n’a pas vécu ces événements puisse prendre la fiction pour des faits. »

La série sur le Famille royale pourrait amener les téléspectateurs à confondre les événements fictifs de l’émission comme des incidents factuels, pense-t-il.

Helena Bonham Carter, qui joue la sœur de la reine, la princesse Margaret dans les troisième et quatrième séries, a déclaré qu’il y avait une « responsabilité morale » à souligner que The Crown est une œuvre dramatique plutôt qu’un fait historique.

Dans une interview pour le podcast officiel de The Crown – enregistré après le tournage de la quatrième saison plus tôt cette année – l’actrice a discuté des différences entre «notre version» des événements et la «version réelle».

Image:

Helena Bonham Carter (extrême droite) dit qu’il y a une « responsabilité morale » pour la série de reconnaître qu’il s’agit de fiction



Elle a déclaré: « Je me sens très fortement parce que je pense que nous avons la responsabilité morale de dire: » Attendez les gars, ce n’est pas … ce n’est pas un drame, nous faisons un drame « .

« Donc ce sont deux entités différentes. »

Le créateur de l’émission, Peter Morgan, a déjà figuré sur le podcast pour défendre son droit d’utiliser une licence créative.

Les dernières fonctionnalités de la série Diana, princesse de Galles – joué par Emma Corrin – et dramatise sa relation avec le prince Charles.

Image:

Netflix dit avoir « toute confiance » que ses membres savent que l’émission est largement basée sur des événements historiques



Une déclaration de Netflix dit avoir « toute confiance » que ses consommateurs savent que le programme est vaguement basé sur le passé.

Le géant du streaming a déclaré: «Nous avons toujours présenté The Crown comme un drame – et nous sommes convaincus que nos membres comprennent que c’est une œuvre de fiction largement basée sur des événements historiques.

« En conséquence, nous n’avons aucun projet – et ne voyons aucun besoin – d’ajouter une clause de non-responsabilité. »

Il est entendu que très peu de plaintes ont été adressées à Netflix au sujet du contenu de la quatrième série.

L’ancien majordome royal Paul Burrell a déclaré que la dernière saison était une « dramatisation juste et précise » de la façon dont la famille royale traitait la princesse Diana.

Cependant, son frère Earl Spencer a déclaré qu’il devrait y avoir une clause de non-responsabilité selon laquelle l’émission est « basée sur des événements réels » pour éviter que les gens ne consomment le contenu comme complètement véridique, ce qui, selon lui, est « injuste ».