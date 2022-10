Netflix lancera le niveau financé par la publicité au Canada le 1er novembre

Netflix offre aux téléspectateurs canadiens la possibilité d’opter pour un abonnement mensuel moins cher, à condition qu’ils soient prêts à s’asseoir pendant les pauses publicitaires.

Le géant du streaming dit qu’il a marqué le 1er novembre pour lancer son nouveau niveau de streaming financé par la publicité au Canada pour 5,99 $ par mois.

Le prix est nettement inférieur à celui des forfaits sans publicité de Netflix qui commencent à 9,99 $ et atteignent 20,99 $ par mois.

En échange des économies, Netflix indique que les abonnés passeront en moyenne quatre à cinq minutes de publicités par heure à diffuser avant et pendant leurs émissions de télévision et leurs films.

REGARDER | La baisse du nombre d’abonnés pousse Netflix à explorer les publicités et à limiter le partage de mots de passe : Netflix explore les publicités et la répression du partage de mot de passe alors que les abonnés chutent Le géant du streaming Netflix envisage des abonnements moins chers avec des publicités et une répression du partage de mots de passe entre les ménages après avoir enregistré une forte baisse du nombre d’abonnés.

Cependant, tout dans la bibliothèque Netflix ne sera pas disponible sur le niveau publicitaire et les abonnés n’auront pas la possibilité de télécharger des titres pour une visualisation à distance.

Netflix indique que la tarification de ses forfaits existants ne sera pas affectée par l’introduction du niveau publicitaire.

Bataille pour les téléspectateurs

La nouvelle option de streaming de la société intervient alors que le service cherche à attirer des clients soucieux des coûts et à trouver une nouvelle source de revenus auprès des annonceurs qui, selon elle, auront accès à “des téléspectateurs plus jeunes qui ne regardent de plus en plus la télévision linéaire”.

Aux États-Unis, plusieurs concurrents de Netflix ont déjà lancé des niveaux financés par la publicité qui échangent des pauses publicitaires occasionnelles contre un prix d’abonnement inférieur.

HBO Max, Peacock et Paramount Plus font partie des sociétés qui ont l’option aux États-Unis, tandis que Disney Plus a annoncé son intention de commencer à proposer sa propre version dans les mois à venir.

Netflix déploie le volet publicitaire au Canada deux jours avant la plupart des autres grands marchés. Il introduira l’option dans des pays comme les États-Unis, le Brésil, la France et le Royaume-Uni le 3 novembre.