Netflix lance une bande-annonce juteuse pour la série télé-réalité Bling Empire

Fans de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills peut-être vient de trouver sa prochaine montre frénétique.

Si tu pensais L’amour est aveugle était juteux, attendez de regarder la dernière série de télé-réalité de Netflix, Empire bling.

Netflix a publié l’émission bande annonce le 8 janvier pour présenter ses stars: plusieurs amis fortunés de Los Angeles qui « ont le monde entier à leur disposition ».

Arrivé le 15 janvier Empire bling suit « un groupe extrêmement riche d’amis (et ennemis) asiatiques et asiatiques-américains » alors qu’ils assistent à des soirées étoilées à Beverly Hills et visitent des demeures qui ne coûtent « que » 19 000 $ par mois.

Comme le décrit le site de diffusion en continu, «Bien que leurs jours et leurs nuits soient remplis de fêtes fabuleuses et de virées shopping coûteuses, ne vous laissez pas tromper par les paillettes et le glamour».