NETFLIX a lancé un avertissement aux fans concernant son dernier film d’horreur qui a donné envie aux fans de « se laver les yeux avec de l’eau de Javel ».

Talk To Me est une horreur surnaturelle australienne acquise par le service de streaming.

Twitter/@NETFLIXUK

Une nouvelle horreur sur Netflix a sérieusement perturbé les fans[/caption]

Twitter/@NETFLIXUK

Talk To Me a fait sensation en ligne[/caption]

Lorsque le film est sorti, les fans ont tremblé et ont « quitté » sa nature « inquiétante ».

Désormais, le streamer a lancé un avertissement à ceux qui osent regarder le film.

Partageant un Tweet pour promouvoir sa sortie, le compte officiel Netflix a partagé quatre images du hit effrayant avant d’ajouter un avertissement pour dire : “Bonne chance”.

Le film a eu une sortie limitée l’année dernière, mais est apparu plus largement dans les cinémas à partir de juillet de cette année avant de faire son chemin sur Netflix.

Les téléspectateurs qui ont eu ce que certains pourraient décrire comme le malheur d’être à l’écoute ont décrit à quel point ils ont été secoués après avoir vu le film.

Écrivant sur X – anciennement Twitter – l’un d’eux a déclaré : « Je devais juste quitter le film #TalkToMe. Le geste le plus inquiétant que j’ai jamais vu.

Un autre a ajouté : « Je n’aime pas les films démoniaques qui viennent juste de voir #TalkToMe et ce film m’a amené à m’en aller. »

Un troisième semblait secoué en écrivant : « Il y a une scène dans #TalkToMe qui m’a presque fait sortir de ce cinéma. Je voulais me laver les yeux avec de l’eau de Javel.

Un quatrième téléspectateur a déclaré à propos du film « foiré » : « D’habitude, j’aime tout ce qui concerne A24 mais j’ai dû quitter ce film. Trop foiré pour moi. #Parle moi.”

Avant qu’un cinquième ne fasse écho : « Les gars, j’adore les films d’horreur. Je suis allé voir #TalkToMe hier soir, et ça m’a tellement fait peur. Je suis gêné d’admettre que j’ai dû sortir du théâtre pour me ressaisir.

Cependant, celui-ci a fait l’éloge du film en ajoutant : « Quoi qu’il en soit, très bon – et très, très anxiogène et efficace. Et quelle nouvelle histoire !

Talk To Me a été un succès au box-office dès sa sortie après avoir réussi à rapporter 90 millions de dollars sur un budget de 4,5 millions de dollars.

Il met en vedette l’actrice australienne Sophie Wilde dans le rôle principal.

Une suite a déjà été confirmée comme étant en préparation.

Twitter/@NETFLIXUK

Les fans ont dû « sortir » lorsque le film a fait ses débuts[/caption]