Netflix lance SAS: Who Dares Wins rival pour envoyer des millennials gémissants dans la nature

NETFLIX ravit actuellement le public avec Too Hot To Handle, où un groupe de magnifiques jeunes dans la vingtaine se prélasse au paradis.

Mais la prochaine émission de téléréalité du géant du streaming verra un groupe de jeunes emmenés dans une nature sauvage qui est tout sauf paradisiaque.

Ant Middleton était censée jouer dans Snowflake Mountain, qui était développé par C4[/caption]

Je peux révéler qu’il s’agit d’un programme de survie qui montrera à un groupe de millennials gémissants à quel point ils ont de bonnes choses.

Un initié de la télévision a déclaré: « Cela rendra le visionnement délicieux pour toutes ces personnes qui savent à quel point la vie peut être difficile au-delà des limites d’une bulle de médias sociaux.

« Ils seront loin de chez eux, sans aucun des luxes dont ils jouissent habituellement.

« Ils ne seront certainement pas attachés à leurs mobiles et ordinateurs portables comme ils le feraient habituellement.

Netflix lance une émission de survie rivale à SAS : Who Dares Wins[/caption]

« Mais l’objectif global de l’émission n’est pas de punir qui que ce soit ou d’être cruel, c’est juste une expérience révélatrice qui a un facteur de bien-être distinct. »

L’émission encore sans titre vient de terminer le tournage au fin fond de la campagne britannique.

Il sera probablement diffusé plus tard cette année, ou au début de l’année prochaine, et aura une ambiance similaire à Snowflake Mountain, qui était développé par Channel 4.

Dans ce document, Ant Middleton aurait donné à un groupe de jeunes un choc culturel dans la nature, mais le travail a été interrompu avant même d’avoir commencé et Ant s’est maintenant séparé de C4.

Le nouveau programme de survie de Netflix promet d’être tout aussi épuisant que SAS Who Dares Wins.

Je ne peux pas attendre celui-ci.

Femme Ender

APPARAÎTRE sur Strictly Come Dancing a clairement renforcé la confiance de Maisie Smith, qui semble penser qu’elle est Wonder Woman lors d’une projection de film VIP.

L’ancien acteur d’EastEnders a certainement réalisé une performance impressionnante et a terminé deuxième de l’émission l’année dernière avec son partenaire Gorka Marquez.

Éclaboussure

L’ancienne star d’EastEnders Maisie Smith ressemble à Wonder Woman dans une mini-jupe et un haut rouge[/caption]

Je me demande si la prochaine fois que nous la verrons, elle mettra ses gantelets anti-balles et son lasso de vérité. . .

Lynda Carter incarnant Wonder Woman en 1976[/caption]

Obtenez les jambes lyc Anton

La star de STRICTLY Come Dancing, Anton Du Beke, n’a jamais échappé aux projecteurs, mais il s’est certainement surpassé en portant un short en lycra moulant pour une visite dans son supermarché local.

Le pro devenu juge a révélé comment les clientes le reluquaient lors d’un récent voyage de shopping – et il exhorte maintenant les autres hommes à emboîter le pas et à enfiler des vêtements de sport moulants.

L’ex-strictement pro Anton Dy Beke a mordu au supermarché dans un short en lycra moulant l’entrejambe[/caption]

S’exprimant sur le podcast Jackie Weaver, il a déclaré: «Je suis allé au gymnase et je suis allé au supermarché après.

«Je suis allé à Waitrose – mon supermarché de prédilection – et je suis allé en tenue de gymnase et il a été très bien reçu, je dois le dire.

«J’avais le masque et j’ai sorti mes épingles, tu vois.

« Donc, si vous n’allez pas vous lancer à fond, enfilez un short, certainement un short en Lycra. »

On se demande ce qu’Anton portera sous le bureau lorsqu’il jugera Strictly cet automne.

Il est temps pour un autre, Jim

JIMMY McGovern prévoit déjà une suite à son drame à succès en prison Time.

Je peux révéler que l’écrivain écrit actuellement une nouvelle série sur un délinquant sexuel, qui, il l’espère, sera également diffusée sur la BBC.

Le scénariste télévisé du drame à succès en prison Time Jimmy McGovern prévoit une nouvelle série[/caption]

S’adressant au podcast C21, Jimmy déclare : « J’espère raconter l’histoire d’un délinquant sexuel, c’est tout ce que je peux en dire. Mais je trouve ça très difficile en ce moment – ​​je pense que c’est parce que je n’ai pas écrit depuis 15 mois !

On ne pense pas que la nouvelle série sera liée à Time, qui mettait en vedette Stephen Graham et Sean Bean et qui a été un grand succès sur iPlayer.

Jimmy, qui a également écrit Cracker and Accused, veut rester fidèle à la BBC étant donné sa passion pour les drames.

L’une des raisons pour lesquelles il préfère le diffuseur est le fait que ses épisodes ne sont pas interrompus par des publicités. Je peux voir son point.

Les épisodes MANQUANTS de Doctor Who du passage de Patrick Troughton en tant que Time Lord doivent sortir en série animée sur DVD et Blu-Ray le 27 septembre.

Le prochain épisode en sept parties, intitulé Evil Of The Daleks, a été initialement diffusé en 1967.

Laurie est une croyante de Beale

L’actrice d’EASTENDER Laurie Brett a laissé entendre que son personnage Jane Beale pourrait revenir à Walford.

Elle est apparue dans le feuilleton BBC1 de 2004 à 2017, mais est partie lorsque Max Branning, joué par Jake Wood, l’a forcée à quitter Walford.

Ian Beale d’EastEnders (joué par Adam Woodyatt) et Jane Beale (joué par Laurie Brett)[/caption]

S’adressant à Gethin Jones lors de l’émission Morning Live de BBC1, l’ancienne star de Waterloo Road a déclaré : « Eh bien, vous savez, elle n’est pas morte, alors elle pourrait revenir !

«Je n’ai jamais pensé que l’histoire de Jane était terminée et qu’elle a tant de liens avec tant de personnes sur la place. Si elle revenait, cela causerait un chaos absolu ! »

C’est ce que nous aimons entendre.