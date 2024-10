Kelsey Asbille tente de s’en sortir dans un nouveau thriller plein de suspense.

PEOPLE a un clip exclusif de Ne bouge pasqui met en vedette le Pierre jaune l’actrice et Finn Wittrock, mettant en vedette le personnage d’Asbille, Iris, alors qu’elle lutte contre la paralysie provoquée par un médicament administré par un tueur qu’elle rencontre dans la nature.

Dans le clip, Iris est assise à l’arrière d’un camion pendant qu’un policier évalue la situation entre elle et le personnage de Wittrock.

Iris, qui a du mal à bouger, murmure le mot « aide » à plusieurs reprises, et lorsque l’agent déplace une veste placée à l’intérieur de la voiture, il trouve une seringue et une poignée d’attaches.

Affiche Ne bougez pas.

netflix



Comme l’établit un synopsis, Ne bouge pas Il s’agit d’une « femme en deuil espérant trouver du réconfort au fond d’une forêt isolée » qui « rencontre un étranger qui lui injecte un agent paralysant ».

« Alors que l’agent s’empare progressivement de son corps, elle doit courir, se cacher et se battre pour survivre avant que tout son système nerveux ne s’arrête. »

Kelsey Asbille dans « Ne bouge pas ».

netflix



UN bande-annonce sorti pour le film en septembre montre qu’Iris n’a que 20 minutes avant que l’agent ne détruise entièrement sa capacité à se déplacer, la laissant bloquée dans les bois avec peu d’options de survie.

Ne bouge pas est réalisé par Brian Netto et Adam Schindler. Le film est écrit par TJ Cimfel et David White, et compte Sam Raimi parmi ses producteurs.

Finn Wittrock dans Ne bouge pas.

netflix



« C’est un thriller propulsif et épuré qui parvient parfois à paraître très personnel », a déclaré Asbille, 33 ans. Tudum de Netflix du film. « C’est ce qui m’a marqué, lutter désespérément pour surmonter quelque chose qui vous laisse paralysé. »

Raimi, 65 ans, a décrit la lecture du scénario du film comme « un retournement de page incessant » pour Tudum et a qualifié le film « d’expérience émouvante, surtout pour un film à suspense ».

Ne bouge pas est sur Netflix le 25 octobre.