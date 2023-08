Netflix lance l’application Gaming Controller sur l’App Store

Netflix a une nouvelle application Gaming Controller sur l’App Store pour les appareils iOS et iPadOS. L’application permettra aux utilisateurs de jouer à des titres de jeux pris en charge par Netflix sur leur téléviseur en associant leur téléphone ou leur tablette. L’application n’est pas encore fonctionnelle car nous attendons que Netflix mette la touche finale. La disposition du contrôleur comprend un manche directionnel sur le côté gauche et des boutons ABXY sur la droite ainsi que des boutons Netflix et de menu au milieu. Rien n’indique quand la version Android de l’application Gaming Controller arrivera.







Manette de jeu Netflix sur iOS

Netflix Games prend désormais en charge plus de 50 jeux mobiles sans publicité ni achats intégrés. Le service est inclus avec chaque abonnement Netflix et fonctionne sur les téléphones et tablettes Android ainsi que sur les iPhones, iPads et iPod touch.

Source