Netflix lance la première bande-annonce explosive de Lupin Partie 2 – et confirme le retour du thriller acclamé

NETFLIX a enfin livré la bande-annonce et la date de sortie de Lupin Partie 2 – et la course est lancée dans le but de sauver le fils de l’homme principal.

La série suit Assane (Omar Sy) qui est en mission contre la pègre criminelle dans le but de découvrir qui a accusé son père d’un crime qu’il n’a pas commis.

4 Assane pourra-t-il retrouver son fils? Crédit: Netflix

4 Raoul est retenu captif après avoir été kidnappé Crédit: Netflix

Cependant, à la fin de la première partie de l’histoire, les choses ont changé lorsque Raoul, son fils, a été kidnappé lors d’un voyage en famille.

Dans la caravane, nous voyons le jeune ligoté et retenu en otage dans un endroit éloigné – et son père en train de se déchaîner pour le retrouver et le ramener à la maison avant qu’il ne soit trop tard.

Mais la police l’a étiqueté comme l’un des hommes les plus recherchés de France, et avec la police sur ses traces, il va devoir avoir son intelligence à son sujet.

4 En mission à travers Paris, Assane cherche désespérément à découvrir la vérité Crédit: Netflix

4 Assane pourra-t-il échapper à la police assez longtemps? Crédit: Netflix

Lupin, une série en langue étrangère parlée en français, est devenue une surprise mondiale lors de sa sortie initiale en janvier de cette année.

Devenu l’une des émissions les plus regardées sur Netflix à ce jour, 70 millions de personnes se sont connectées pour regarder l’action dans le mois suivant sa sortie.

Le spectacle est inspiré de la série de livres de Maurice Leblanc autour du même personnage.

Lupin Part 2 sera lancé sur Netflix le 11 juin.