Netflix laisse tomber le premier regard sur le nouveau jeu télévisé Danny Dyer Cheat – et confirme enfin la date de sortie

NETFLIX a révélé un premier aperçu du tout nouveau jeu télévisé de Danny Dyer Cheat – et a confirmé sa sortie.

L’ancien acteur d’EastEnders, 45 ans, présentera le nouveau programme aux côtés de la comédienne Ellie Taylor.

Danny Dyer présente le nouveau spectacle aux côtés de la comédienne Ellie Taylor[/caption] Netflix

Danny n’est pas étranger aux émissions de quiz ayant présenté The Wall sur BBC One[/caption] Netflix

Netflix a confirmé que l’émission tombera sur sa plateforme à partir du 1er mars lorsque les quatre premiers épisodes seront disponibles en streaming[/caption]

Les concurrents qui y participent peuvent littéralement tricher pour gagner une fortune.

Au cours de chaque épisode, quatre joueurs voient leurs connaissances mises à l’épreuve en bluffant et en blaguant sur trois tours pour éviter l’élimination et se constituer un jackpot potentiel de plus de 50 000 £.

Mais quelle que soit la façon dont les participants jouent le jeu, le facteur crucial est qu’ils ne se font pas prendre.

Netflix a confirmé que l’émission tombera sur sa plate-forme à partir du 1er mars, date à laquelle les quatre premiers épisodes seront disponibles en streaming.

Le reste des épisodes débarquera ensuite chaque semaine avec le lot final disponible à partir du 15 mars.

Le soleil a précédemment révélé comment Danny serait à la tête du nouveau jeu-questionnaire après s’être retiré d’EastEnders après un passage de neuf ans.

Danny a déclaré à propos de son nouveau rôle passionnant: “Attendez-vous à d’énormes victoires, à des tas de gens glissants qui trichent et plaisantent.”

La star de Mick Carter n’est pas étrangère aux quiz, car il a déjà animé The Wall de BBC One dans sa troisième série.

Dyer a également filmé un tout nouveau drame australien intitulé Heat, qui sera diffusé sur Channel 5 cette année.

Le Sun de dimanche avait précédemment révélé qu’il jouait un personnage appelé Steve qui s’embêtait un peu tout en profitant de vacances en famille dans la brousse australienne, avec des conséquences mortelles.

Et comme le montrent nos photos exclusives, ce ne sont pas tout à fait les joyeuses vacances d’été auxquelles Steve et sa femme Sarah, jouée par l’actrice Pia Miranda, s’attendaient.

Cheat arrive sur Netflix le 1er mars[/caption]