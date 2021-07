Netflix India annonce sa première émission de télé-réalité « IRL : In Real Love » | Nouvelles de la série Web

Mumbai : les géants du streaming Netflix India entrent dans le monde des émissions de télé-réalité avec leur première émission de rencontres, « IRL: In Real Love ».

« Nous sommes ravis d’élargir notre offre dans le genre réalité avec un format de rencontre distinctif, IRL: In Real Love. Le concept est le reflet fidèle de l’époque que nous aimons et vivons. Les choix et les énigmes que nous rencontrons chaque jour seront mis à tester dans l’expérience sociale unique de l’émission », a déclaré Tanya Bami, directrice d’International Originals, Netflix India.

« IRL: In Real Love » complète les séries « Indian Matchmaking », « Love Is Blind » et « Too Hot to Handle » entre autres.