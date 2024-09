Netflix Games ajoute Civilization VI, Street Fighter IV et plus encore

Au cours de la Netflix Geeked Week, le service de streaming a révélé que Civilisation VI, Street Fighter IV : Édition Champion et davantage de titres rejoindront sa gamme de jeux.

Civilisation VI comprendra les packs d’extension du jeu, qui sont inclus dans la version Platinum Edition. Street Fighter IV : Édition Champion comprend les 32 combattants sortis. De plus, les utilisateurs iOS et Android pourront s’affronter en ligne via Netflix. Le service de streaming n’a pas précisé quand les titres seront lancés, mais ils « arriveront bientôt ».

D’autres jeux annoncés pour Netflix incluent Ne mourez pas de faim ensemble, Contes de la Comté, Rat de laboratoire, Carmen Sandiego, Monument Valley, Bob l’éponge Bubble Pop FUN et Navire de guerre.

Crédit de l’image d’en-tête : Netflix

Source: Le Verge